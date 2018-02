AZ afgetroefd door Manchester City: ‘Hoop dat hij juiste keuzes gaat maken’

AZ versterkte zich afgelopen maand met Oussama Idrissi, Alec Georgen en Ondrej Mihálik, maar directeur voetbalzaken Max Huiberts kan toch niet helemaal terugkijken op een geslaagde transferperiode. De Alkmaarders zaten, net als PSV, achter PEC Zwolle-talent Philippe Sandler aan. De twintigjarige verdediger koos er echter voor om na dit seizoen de overstap te maken naar Manchester City.

“Dat is hartstikke jammer. Als je een speler wil hebben en het lukt niet, dan ben je daar niet blij mee en dan mag je zeggen dat je daarvan baalt. Ik moet eerlijk zeggen dat de complimenten naar PEC Zwolle moeten gaan. Die hebben een hele mooie deal gemaakt”, reageert de bestuurder via de officiële kanalen van zijn club op het misgrijpen van AZ. Huiberts noemt Sandler een ‘fantastische speler en jongen’ en zou graag zien dat zijn keuze goed uit gaat pakken.

“Ik hoop alleen maar voor Philippe dat hij ook sportief de juiste keuzes gaat maken de komende jaren, dan zullen we nog best veel van hem horen”, sluit hij af. Naast de komst van Idrissi, Georgen en Mihálik nam AZ ook afscheid van een viertal spelers. Dabney dos Santos en Fred Friday werden verhuurd aan Sparta Rotterdam, terwijl Levi Opdam en Levi Garciá tijdelijk overstapten naar respectievelijk Go Ahead Eagles en Excelsior.