‘We hebben Arsenal gewaarschuwd, maar hun bod blies ons niet weg’

Arsenal versterkte zich op de laatste dag van de transferperiode met Pierre-Emerick Aubameyang, maar als het aan Arsène Wenger had gelegen was het daar niet bij gebleven. The Gunners legden op deadline day een bod van ruim 13,5 miljoen euro bij West Brom Albion neer voor Jonny Evans. The Baggies hadden echter minstens het dubbele in gedachten voor hun aanvoerder.

“Het is niet zo dat we Arsenal en de andere clubs niet gewaarschuwd hebben. Ik heb de hele week gezegd dat ze geen bod meer moesten uitbrengen op de laatste dag, omdat ze dan niet zouden krijgen wat ze wilden”, legt trainer Alan Pardew uit aan de Daily Mail. “Of het moest een bod zijn dat ons compleet had weggeblazen. Maar dat was bij lange na niet het geval. Dus kregen ze het antwoord waarop ze waarschijnlijk hadden gerekend met dit bod.”

Evans ontbrak woensdagavond tegen Manchester City door een hamstringblessure, maar Pardew verwacht dat hij zaterdag tegen Southampton weer over de stopper kan beschikken. “Jonny is een erg, erg belangrijke speler. Hij is een geweldige speler. Hij maakt deel uit van de ruggengraat van het team en dat hebben we deze transferperiode proberen te versterken. Jonny is niet vertrokken en we hebben Daniel Sturridge aangetrokken om de as van het team te versterken. Ik weet niet welke van de twee belangrijker was.”