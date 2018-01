Feyenoord grijpt tegen PSV laatste strohalm om seizoen te redden

Feyenoord heeft zich woensdagavond geplaatst voor de halve finales van de KNVB Beker. Het team van trainer Giovanni van Bronckhorst beleefde voor eigen publiek een vliegende start tegen PSV en stelde de overwinning uiteindelijk nog in de eerste helft veilig. Feyenoord zegevierde door doelpunten van Sam Larsson en Tonny Vilhena met 2-0 en houdt zodoende uitzicht op een hoofdprijs dit seizoen.

Nicolai Jörgensen verscheen na zijn afgeketste transfer naar Newcastle United gewoon aan de aftrap bij Feyenoord en de Deense aanvalsleider stond aan de basis van een droomstart voor de thuisploeg. Jörgensen speelde Steven Berghuis na drie minuten voetballen met een lepe hakbal vrij in het strafschopgebied van PSV, waarna de buitenspeler Jeroen Zoet tot een redding dwong. De doelman moest echter wel een rebound weggeven, waardoor Larsson van dichtbij voor een razendsnelle 1-0 kon zorgen.

Zonder aanvoerder Marco van Ginkel, die in De Kuip op de reservebank begon, maakte PSV daarna jacht op de gelijkmaker. Het elftal van Phillip Cocu kreeg via onder anderen Hirving Lozano en Jorrit Hendrix ook kansen op de 1-1, maar zij wisten hun schoten niet genoeg precisie mee te geven. In een fase waarin de gelijkmaker in de lucht hing deelde Feyenoord vervolgens een nieuwe dreun uit aan de bezoekers. Tonny Vilhena kreeg de bal tien minuten voor rust uit een hoekschop voor de voeten en produceerde vervolgens een afstandsknal die Zoet te machtig was: 2-0.

Het elftal van Van Bronckhorst leek het duel vlak na rust onmiddellijk op slot te gooien. Jörgensen verschalkte Zoet met een fraaie stift, maar het doelpunt van de spits werd afgekeurd na raadpleging van de videoscheidsrechter. PSV bleef zodoende in leven. Mauro Júnior was na een uur spelen dicht bij de aansluitingstreffer, maar zijn poging trof via Brad Jones de lat. Cocu bracht daarna nog Van Ginkel en Sam Lammers binnen de lijnen teneinde iets te forceren, maar Feyenoord hield uiteindelijk betrekkelijk eenvoudig stand.