Beckham treedt met profclub uit Miami officieel toe tot Major League Soccer

De Major League Soccer (MLS) wordt in de toekomst definitief uitgebreid van 24 naar 25 teams. Op de officiële website van de Amerikaanse profcompetitie is maandagavond te lezen hoe een nog nader door onder anderen David Beckham vorm te geven club uit Miami een licentie heeft ontvangen.

Over de clubnaam, het logo en het moment waarop de club zal toetreden tot de MLS is nog niets bekend, maar Beckham en consorten lijken vastberaden een voetbalclub van formaat van de grond te krijgen in Miami. De 42-jarige oud-voetballer geldt als het grote uithangbord van het project, dat gevoerd wordt onder de naam Miami Beckham United.

Andere drijvende krachten achter de Miami Beckham United zijn Simon Fuller (een van de bedenkers van het Britse Pop Idol en voormalig manager van de Spice Girls), Tim Leiweke (voormalig eigenaar van de ijshockeyclub Toronto Maple Leafs), Todd Boehly (eigenaar van honkbalclub Los Angeles Dodgers), Marcelo Claure (CEO van Sprint), Jorge Mas (eigenaar van MasTec) en Masayoshi Son (CEO van SoftBank).

"Met veel trots verwelkomen wij Miami tot de MLS", vertelt commissaris Don Garber op een persconferentie. "We zijn ervan overtuigd dat we de juiste mensen bij elkaar hebben: het is tijd dat Miami een grote MLS-stad wordt. De eigenaren zijn vastberaden Miami het topteam en stadion te geven dat het verdient."

