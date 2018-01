Brille De Bruyne legt basis voor eenvoudige zege Manchester City

Manchester City heeft zondag eenvoudig weten te winnen van Cardiff City in de vierde ronde van de FA Cup. De huidige koploper van de Premier League had geen kind aan de Championship-club en wist in de eerste helft al de eindstand op het scorebord te zetten door doelpunten van Kevin De Bruyne en Raheem Sterling: 0-2.

De ploeg van Josep Guardiola stond al na acht minuten op voorsprong door een slimmigheidje van De Bruyne. De Belgische middenvelder legde het muurtje van Cardiff City in de luren door de bal over de grond in de onderhoek te schuiven. Met de treffer werd De Bruyne alweer de vijfde speler van the Citizens die dit seizoen tot minimaal tien doelpunten is gekomen in alle competities. Hoewel City de wedstrijd sindsdien domineerde, was het toch even billenknijpen voor de bezoekers, aangezien Claudio Bravo soms twijfelachtig ingreep.

Bernardo Silva leek halverwege de eerste helft de marge te verdubbelen, maar de poeier van de Portugees werd afgekeurd vanwege vermeend buitenspel van Leroy Sané, die in de baan van het schot zou hebben gestaan. Even later was Silva toch belangrijk bij de 0-2: de aanvaller brak vanaf de linkerkant door en bediende Sterling, die raak kopte. Hoewel de bezoekers voor rust nog meer mogelijkheden kregen, werd doelman Neil Etheridge in de eerste helft niet meer gepasseerd.

Na de onderbreking ging City vrolijk verder met combineren, maar nam het wel gas terug. Cardiff City, dat van geluk mocht spreken dat Joe Bennett niet met rood van het veld werd gestuurd na een charge op Sané, kwam af en toe in de buurt van het doel van Bravo. Onder anderen Junior Hoilett, Anthony Pilkington en Kenneth Zohore stichtten gevaar, maar de Chileen hield zijn doel schoon. Aan de andere kant van het veld wist Etheridge met enkele knappe reddingen de schade te beperken tot twee tegentreffers. Bennett werd in blessuretijd alsnog van het veld gestuurd met zijn tweede gele kaart.