Mourinho enthousiast over ‘koopje’: ‘Hij was gratis, dus dat is fantastisch'

Alexis Sánchez maakte afgelopen weekeinde zijn debuut en José Mourinho was in zijn nopjes met de eerste wedstrijd van de Chileen. Henrikh Mkhitaryan bewandelde de omgekeerde weg naar Arsenal en de Portugees was erg tevreden over de deal. Mourinho noemt Sánchez een ‘koopje’, ondanks het immense salaris van de aanvaller.

“Hij was goedkoop, vinden jullie niet? Transfervrij! Hij was gratis. Dus voor die prijs is hij fantastisch”, wordt Mourinho geciteerd door onder meer de Daily Mail en ESPN. “Ik denk dat iedereen in dit land er hetzelfde over denkt. Iedereen is het erover eens dat hij een fantastische speler is en dat het team dat hem zou krijgen, een streepje voor zou hebben. We hebben nu een goede groep met aanvallers.”

“Jesse Lingard en Romelu Lukaku zaten op de bank, Zlatan en Ibrahimovic en Anthony Martial had ik niet meegenomen naar Yeovil. We hebben een goede groep”, vervolgt de Portugees. “De ervaring van Sánchez is daarnaast ook een voordeel. Ik denk dat hij tot de beste aanvallers ter wereld behoort. Hij maakt doelpunten, geeft assists en heeft een goede houding in verdedigend opzicht.”

De UEFA roept Arsenal en Manchester United op het matje omdat Sánchez een dopingcontrole miste, doordat hij zijn overgang naar the Red Devils aan het afronden was en zodoende niet in Londen was. “Ik denk dat Arsenal het op een hele eerlijke manier heeft benaderd. We weten allemaal dat de clubs moet zeggen waar de spelers de hele dag geweest zijn. Maar ik denk dat iedereen wel weet dat het onbekend was waar Sánchez naartoe zou gaan. Het was een periode rond een transfer, dus ik hoop dat niemand hierop afgerekend wordt.”