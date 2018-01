‘Jaar celstraf dreigt voor verdediger Atlético na ongeoorloofde huwelijksreis’

Lucas Hernández hangt een gevangenisstraf van een jaar boven het hoofd, zo melden verschillende Spaanse media woensdagmiddag, waaronder Marca en AS. De openbare aanklager in Spanje eist dat de verdediger van Atlético Madrid een jaar moet brommen, omdat Hernández een contactverbod heeft overtreden.

De 21-jarige verdediger werd in februari 2017 een contactverbod opgelegd en mocht zes maanden lang niet meer in de buurt komen van zijn toenmalige vriendin Amalia de la Osa, na het plegen van huiselijk geweld. Ook De La Osa mocht vanwege de huiselijke ruzie geen contact meer hebben met de verdediger, zo werd destijds beoordeeld door de rechter.

De twee besloten echter vier maanden later in Las Vegas te gaan trouwen, waarna het liefdeskoppel op huwelijksreis ging naar de Bahama's. Bij terugkomst in Spanje moest de verdediger een nacht in de gevangenis spenderen en nu heeft persbureau EFE de brief in handen waaruit blijkt dat de openbare aanklager Hérnandez een jaar achter de tralies wil hebben.