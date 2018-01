‘Feyenoord slaat eerste bod af en verlangt bijna 23 miljoen euro’

Feyenoord heeft een eerste bod van Newcastle United op Nicolai Jörgensen afgeslagen, zo verzekeren diverse Britse media. Dinsdagavond werd bekend dat de Premier League-club meer dan gemiddelde interesse in de aanvaller heeft en dat zou inmiddels al tot een formeel bod hebben geleid. Feyenoord verzet zich voorlopig tegen een transfer.

Het eerste bod van Newcastle was volgens onder meer Sky Sports niet genoeg om technisch directeur Martin van Geel te overtuigen. Feyenoord wil naar verluidt bijna 23 miljoen euro zien voor een eventuele aftocht van Jörgensen, die in De Kuip nog een contract tot de zomer van 2021 heeft.

Het is onbekend wat voor bedrag Newcastle United heeft geboden, maar de club zou bereid zijn om een transferrecord te breken. Twaalf jaar geleden maakten the Magpies een bedrag van omgerekend twintig miljoen euro over aan Real Madrid, voor de diensten van Michael Owen.

Newcastle, dat vorig seizoen als eerste in de Championship eindigde, strijdt tegen degradatie. Het team van manager Rafael Benítez staat op een vijftiende plaats in de Premier League, met slechts één punt meer dan nummer achttien Southampton. West Bromwich Albion en Swansea City, de gedeelde hekkensluiters van het Engelse voetbalwalhalla, verzamelden tot dusver slechts drie punten minder dan the Magpies.

Jörgensen is in beeld om Newcastle aan meer doelpunten te helpen, daar clubtopscorer Joselu momenteel slechts vier doelpunten achter zijn naam heeft staan. Met 22 goals in 24 competitieduels is het team van Benítez een van de minst scorende teams van de Premier League. Jörgensen staat dit seizoen op negen treffers, in achttien officiële duels. Vorig seizoen scoorde hij 25 keer in 42 officiële duels.