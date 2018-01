‘Waar Keizer niet werd geholpen, wordt Ten Hag op zijn wenken bediend’

Marcel Keizer drong bij Ajax afgelopen zomer al aan op de komst van een linksback, maar destijds slaagde directeur spelersbeleid Marc Overmars er niet in om een geschikte speler te vinden. Na het ontslag van Keizer werd Nicolás Tagliafico aangetrokken, terwijl Erik ten Hag binnenkort ook kan beschikken over de Deense rechtsback Rasmus Nissen Kristensen. Volgens Valentijn Driessen, chef sport van De Telegraaf, wordt Ten Hag ‘op zijn wenken bediend’.

Ten Hag begon met een 2-0 overwinning op Feyenoord aan zijn periode bij Ajax. Hij nam het stokje over van Keizer, die vlak voor de winterstop moest vertrokken na de uitschakeling in de KNVB Beker. "Keizer won ook van PSV en AZ”, zei Driessen maandagavond bij Natafelen met Kees. “Keizer kreeg alleen die linksback (Tagliafico, red.) niet. Ten Hag was nog niet binnen of die linksback stond er. Keizer wilde achter Veltman ook een rechtsback hebben, die kwam ook niet. Nu komt Kristensen, een jeugdinternational. Daar waar Keizer niet werd geholpen en dringend hulp nodig had, daar wordt Ten Hag op zijn wenken bediend.”

Ten Hag heeft aangegeven dat hij Zakaria Labyad graag naar de Johan Cruijff ArenA ziet komen. "Ik sluit niet uit dat hij nog wordt opgehaald na die wedstrijd tegen Utrecht. Ten Hag krijgt alles wat hij wil”, aldus Driessen. “Dan is het een stuk makkelijker om te presteren, al moet Ten Hag dat nog wel doen. Keizer had het op het laatste moment redelijk op de rit en hield op het einde eindelijk een keer vast aan zijn formatie.”