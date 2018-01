Feyenoorders vrezen Van Persie niet: ‘Kuyt was ook een concurrent’

Robin van Persie is maandagmiddag officieel gepresenteerd bij Feyenoord en met de komst van de routinier heeft Giovanni van Bronckhorst weer een extra optie in de aanval. Nicolai Jörgensen en Jens Toornstra erkennen dat ze met het aantrekken van Van Persie een concurrent erbij hebben, maar zien vooral veel voordelen met de aanwezigheid van de spits.

"Van Persie is wereldwijd een van de beste spitsen van de afgelopen jaren. Iedereen bij Feyenoord kan van hem leren", zegt Jörgensen in gesprek met NU.nl. De Deense aanvalsleider zag Van Persie jarenlang als voorbeeld en baalde enorm toen de Nederlander Arsenal verliet voor een dienstverband bij Manchester United. "Zijn techniek en zijn afronding zijn een genot om naar te kijken."

Jörgensen werd zondag in de Klassieker tegen Ajax (2-0) met twee gele kaarten van het veld gestuurd door scheidsrechter Björn Kuipers en moet zodoende toekijken hoe Feyenoord het woensdag opneemt tegen FC Utrecht. Mogelijk is Van Persie dan al van de partij bij de Rotterdammers. Jörgensen ziet de extra concurrentie niet als een probleem: "Van Persie is een quality player."

Toornstra vreest net als Jörgensen niet meteen voor zijn plek onder Van Bronckhorst. "Dirk Kuyt was ook een concurrent, maar ik was blij dat hij er was", aldus de aanvallende middenvelder, die Kuyt aan het eind van het afgelopen seizoen naar de bank verwees. "Kijk eens wat Dirk ons uiteindelijk gebracht heeft: de titel. Ik hoop dat Van Persie ons ook die energie geeft."