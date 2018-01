Veltman lacht kritiek weg: ‘Hij had al geel en te laat is te laat’

Joël Veltman was betrokken bij de rode kaart van Nicolai Jörgensen. De aanvaller van Feyenoord beging een overtreding op de verdediger en kon met zijn tweede gele prent inrukken. “Het was makkelijk gegeven. Veltman deed alsof ik zijn enkel brak”, constateerde Jörgensen na afloop. Veltman is het niet met de Deen eens.

“We zetten allebei een sliding in. Ik raak vol de bal en hij mijn enkel. Te laat is te laat”, zo wordt de aanvoerder van de Amsterdammers geciteerd door de NOS. Tegenover FOX Sports verklaart hij: “De bal viel er tussen, ik raak met een sliding de bal en hij raakt mijn linkerenkel. Hij had al geel en de beelden spreken voor zich.”

“Hij mag het vinden, maar ik ga zo nog even een zakje ijs pakken, want het is niet voor niets dat mijn enkel stijf aanvoelde”, besloot Veltman, die Ajax de wedstrijd zag ‘domineren’: “Al kwamen we in de eerste helft niet tot grote kansen. In de tweede helft werden zij wat vermoeider en hadden zij minder energie om alles dicht te lopen.”

De 26-jarige Veltman vocht tegen PSV (3-0 voor Ajax) pittige duels uit en zocht in die topper het randje van het toelaatbare op. Dit keer hield hij zich meer gedeisd: “Ik voel goed aan wat de wedstrijd vraagt. Soms moet je een klein beetje over de schreef gaan. Dan moet je aanvoelen hoe de scheidsrechter erin staat. Dat heb ik nu ook gedaan”, klinkt het.

Klaas-Jan Huntelaar maakte zondag het tweede doelpunt voor Ajax, na een voorzet van Veltman. Hij maakte zijn tiende doelpunt in de Klassieker en passeerde daarmee Marco van Basten en Johan Cruijff. “Het is mooi, maar ik wil nog meer", zei hij in gesprek met FOX Sports. De 34-jarige Huntelaar staat dit seizoen nu op zeven treffers in vijftien competitiewedstrijden. Bovendien gaf hij daar zeven assists bij.