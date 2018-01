Van der Sar voldoet niet als uithangbord: ‘Dat is mijn kritiek op hem’

Edwin van der Sar is al enige jaren algemeen directeur bij Ajax en onder zijn gezamenlijke bewind met Marc Overmars hebben de Amsterdammers onder meer de Europa League-finale gehaald. Keje Molenaar vindt dat Van der Sar echter nog geen overtuigende indruk heeft gemaakt als algemeen directeur.

"Hij (Van der Sar, red.) treedt te weinig naar buiten", zegt Molenaar tegenover de NOS. "Dat is mijn kritiek op hem. Van wat ik hoor, wordt hij wel breed gedragen door alle geledingen, alleen de presentatie naar buiten toe is nog niet overtuigend. Als je in die positie zit, dan moet je af en toe dat wel doen. Als je algemeen directeur bent, dan ben je ook het uithangbord van Ajax."

"Dan moet je af en toe naar buiten, af en toe hier staan, in praatprogramma's op televisie komen en hij moet af en toe het publiek toespreken. Dat hoort erbij", aldus de oud-voetballer. Dat Van der Sar zijn lot aan de prestaties van de nieuwe Ajax-trainer Erik ten Hag heeft gehangen, vindt Molenaar riskant: "Dat is dapper, maar ook gevaarlijk."

Over directeur spelerszaken Marc Overmars is Molenaar wél te spreken, mede vanwege de slagvaardigheid van de sportbestuurder op de transfermarkt en zijn voorkomen in de media. "Uri Coronel had destijds het idee dat oud-voetballers niet per se geschikt zijn in topposities. Maar als ik kijk hoe Marc Overmars het doet bij Ajax, dan laat het toch heel duidelijk zien dat ze wel degelijk kwaliteiten hebben."