Ajax maakt Ziyech blij: ‘Met hem heb ik altijd een goede klik gehad’

Hakim Ziyech is blij met de komst van Alfred Schreuder. De voormalig trainer van FC Twente maakte begin januari voor ongeveer twee ton de overstap van TSG Hoffenheim naar Ajax om daar de rechterhand te worden van Erik ten Hag. Ziyech werkte in Enschede al samen met de 45-jarige Schreuder.

“Met Schreuder heb ik altijd een goede klik gehad. Het geeft een goed gevoel om na onze jaren bij FC Twente weer met elkaar op het veld te staan”, aldus de middenvelder in De Telegraaf. “Als assistent is Alfred zich niet ineens anders gaan gedragen. Wij zijn altijd oprecht en eerlijk tegen elkaar geweest, geven onze mening en zijn niet bang om elkaar op onze fouten te wijzen. Zo iemand heb ik nodig.”

Volgens Ziyech is ‘de mens’ achter een voetballer of trainer ook belangrijk: “Weet je als staf hoe een speler qua karakter in elkaar steekt, ken je hem door en door, dan kan je eenvoudiger het maximale rendement uit zo’n speler halen.” Met Ajax bereidt de Marokkaans international zich momenteel voor op de confrontatie met Feyenoord, die zondag om 14.30 uur begint.

Het onderlinge verschil bedraagt negen punten en Ziyech gaat uit van een Amsterdamse overwinning: “Omdat er behoudens een nieuwe linksback weinig is veranderd, denk ik dat we dat niveau (van de laatste duels voor de winterstop, red.) direct weer kunnen oppakken tegen Feyenoord. De automatismen zijn niet ineens weg. We zullen er staan. Of we ook kampioen worden? Ja”, besluit de 24-jarige Ziyech.