‘Ajax pakt door en legt ‘ideale stand-in van Veltman’ vast’

Ajax gaat zich versterken met de Deen Rasmus Nissen Kristensen. De twintigjarige rechterverdediger komt volgens De Telegraaf per direct over van FC Midtjylland. De onderhandelingen zijn ‘op een haar na’ rond.

Hoofdscout Henk Veldmate had de international van Jong Denemarken al op het oog toen hij bij FC Groningen werkte en beschouwt hem als ‘de ideale stand-in’ van Joël Veltman, die in de zomer mogelijk uit Amsterdam vertrekt. Nissen Kristensen ligt nu nog tot medio 2021 vast bij Midtjylland; het is onbekend wat voor transfersom er betaald gaat worden.

Nissen Kristensen speelde voor Brande IF en Herning Fremad alvorens hij op veertienjarige leeftijd de overstap maakte naar Midtjylland, de werkgever van Rafael van der Vaart. Hij mocht zich op zijn achttiende bij de selectie melden, tekende een vijfjarig profcontract en debuteerde in maart 2016 in het eerste elftal van De Wolven.

Sportief directeur Claus Steinlein bevestigde in april al dat er veel buitenlandse belangstelling was voor Nissen Kristensen: “Hij is een type dat in alle competities wel terechtkan. Ik zie hem wel in de Bundesliga of Premier League spelen en kan bevestigen dat er uit de grote competities navraag naar hem is gedaan”, zei de bestuurder tegen Herning Folkeblad.