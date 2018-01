Brighton breekt transferrecord: ‘Jürgen heeft een bewezen ‘goal record’’

Jürgen Locadia zette vrijdag zijn handtekening onder een contract tot medio 2022 bij Brighton & Hove Albion. Met een transfersom van naar verluidt zeventien miljoen euro exclusief variabelen is hij de duurste aankoop ooit voor the Seagulls en manager Chris Hughton is blij met de komst van de aanvaller.

“Hij is een speler die wij al langer in de gaten hielden en het is geen geheim dat we een type zoals Locadia wilden hebben”, aldus Hughton op de website van de nummer zestien van de Premier League. “Hij is een sterke, krachtige en snelle aanvaller met een neusje voor de goal. Hij vergroot onze aanvallende mogelijkheden voor de tweede seizoenshelft.”

“Jürgen heeft een bewezen goal record bij PSV en we hopen dat hij die lijn bij ons in de Premier League kan doortrekken”, besluit de coach. De 24-jarige Locadia speelde sinds 2010 voor PSV; hij kwam in de zomer van dat jaar over van de gezamenlijke jeugdopleiding van Willem II en RKC Waalwijk.

De voormalig jeugdinternational van Oranje debuteerde in september 2011 in het bekerduel met VVSB in de hoofdmacht. Hij kwam uiteindelijk tot 62 doelpunten in 176 officiële wedstrijden voor PSV en werd met de club tweemaal landskampioen. Daarnaast hield de spits aan zijn periode in het Philips Stadion ook nog één KNVB Beker en twee Johan Cruijff Schalen over.