Chelsea ziet ‘zwaar onderschatte’ optie over het hoofd: ‘Hij is het antwoord!’

Chelsea is nog steeds naarstig op zoek naar een spits naast Álvaro Morata en Michy Batshuayi. Laatstgenoemde aanvaller lijkt te gaan vertrekken bij the Blues, mede omdat Antonio Conte niet tevreden zou zijn over de Belg. Chelsea denkt naar verluidt onder anderen aan Peter Crouch en Andy Carroll, maar Ray Parlour denkt dat Arsenal nog wel een geschikte kandidaat over heeft.

"Olivier Giroud zou perfect zijn", zegt de oud-middenvelder van Arsenal in gesprek met Sky Sports. "Of Arsenal nog een speler wil verliezen aan een van zijn rivalen, is de vraag natuurlijk. Maar ik weet zeker dat als Chelsea een goed bod neerlegt, Giroud verleid zou zijn. Want hij hoeft dan niet te verhuizen. Hij kan lekker in Londen blijven wonen, net zoals Petr Cech. Hij was gesetteld in Londen en wilde daar blijven."

Paul Merson, een andere voormalig middenvelder van the Gunners, denkt er hetzelfde over: “Het is een voor de hand liggende keuze, zo simpel. Ze zochten voor Carroll, nu praten ze over Crouch… Giroud is het antwoord! Als ze iemand zoeken die groot en sterk is en de wedstrijd met een invalbeurt kan veranderen, zie ik niemand die beter is. Giroud wordt zwaar onderschat."

Giroud aast naar verluidt al een tijd op een vertrek bij Arsenal, mede omdat hij onder Arsène Wenger geen vaste basisklant is en steevast onder meer recordaankoop Alexandre Lacazette voor zich moet dulden. Naar verluidt is Arsenal zelf bezig met de komst van Pierre-Emerick Aubameyang. Volgens Goal is Arsenal al persoonlijk rond met de spits van Borussia Dortmund.