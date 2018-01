Transfersom van Locadia kan door bonussen nog hoger uitvallen

Jürgen Locadia is op weg naar Brighton & Hove Albion. In navolging van Voetbal International berichten donderdagavond ook De Telegraaf en het Eindhovens Dagblad over de naderende overstap van de PSV-aanvaller. De regionale krant gaat uit van een transfersom van zestien miljoen euro, die via bonussen en een doorverkooppercentage verder kan oplopen. PSV laat in een reactie alleen weten dat Brighton zich heeft gemeld en dat er gesprekken gaande zijn.

Het Eindhovens Dagblad schrijft dat FC Emmen recht heeft op anderhalf procent van de transfersom, wat neerkomt op zo'n 240.000 euro. Locadia speelde tussen 2001 en 2004 in de jeugdopleiding van de club uit zijn geboortestad. Willem II, dat Locadia van 2009 tot 2010 in de opleiding had, strijkt een half procent op. Dat is een bedrag van circa 80.000 euro.

PSV heeft 'een aantal' bonussen bedongen en gaat 'zeer waarschijnlijk' ook een doorverkooppercentage laten opnemen in het contract. Vrijdag wordt Locadia gekeurd bij de Premier League-club. Bij Brighton wordt de spits herenigd met zijn voormalige ploeggenoot Davy Pröpper, die direct uitgroeide tot basisspeler.