Wenger hint naar deal: ‘Het lijkt erop dat het gaat gebeuren’

Arsenal kent een drukke transferperiode. Alexis Sánchez lijkt op weg naar Manchester United, terwijl Henrikh Mkhitaryan als onderdeel van de deal de andere kant op moet bewandelen. Theo Walcott werd woensdag voor circa 28 miljoen euro verkocht aan Everton, en dan zijn er ook nog de geruchten over interesse van the Gunners in Borussia Dortmund-aanvaller Pierre-Emerick Aubameyang en Malcolm van Girondins Bordeaux. Arsène Wenger had donderdagochtend een hoop vragen te beantwoorden tijdens de persconferentie.

Wenger bevestigde tegenover de Engelse media dat hij rekening houdt met het vertrek van Sánchez naar Manchester United. “Dat is een verhaal waarover jullie in de media allemaal goed zijn geïnformeerd, dus daar hoef ik weinig aan toe te voegen. Het kan gebeuren, maar het kan ook niet gebeuren. Als het niet doorgaat, dan speelt hij zaterdag. Ik heb al dertig jaar ervaring met transfers, het lijkt erop dat het staat te gebeuren. Maar het kan op ieder moment stuklopen. Zolang de deal niet beklonken is, moet je er rekening mee houden dat het niet doorgaat. Of hij voor het geld vertrekt? Nee, hij is een echte professional. Ik heb geen problemen met zijn houding. Hij heeft gisteren met ons getraind en was volledig toegewijd. Hij is 29, zijn volgende contract is belangrijk voor hem.”

Het is geen geheim meer dat Arsenal Mkhitaryan wil strikken, als onderdeel van de transfer van Sánchez. “Het is een mogelijkheid, want ik vind het een goede speler. We hebben vaak tegen hem gespeeld toen hij nog bij Borussia Dortmund onder contract stond. Hij waardeerde onze manier van spelen”, aldus Wenger, die bevestigde dat het voor Arsenal geen probleem is om de Armeense middenvelder aan te trekken. “Zijn salaris zal geen probleem vormen.”

Waar Mkhitaryan mogelijk naar het Emirates Stadium komt, verliet Walcott Arsenal na twaalf jaar en gaat hij aan de slag op Goodison Park. Bij the Gunners kwam hij amper aan spelen toe en met oog op het naderende WK wilde de aanvaller hoe dan ook in actie komen in de tweede seizoenshelft. “Het is spijtig wat er is gebeurd met Walcott”, stelde Wenger. “Hij speelde hier niet zoveel als hij zou willen. Hij heeft belangrijke doelpunten voor ons gemaakt in grote wedstrijden.”

Tegenover het vertrek van Walcott, staat eventueel de komst van Aubameyang. Over die geruchten wilde Wenger niet veel kwijt. “Daar heb ik niets aan toe te voegen. Bij dit soort dingen is het beter als het geheim blijft en geen commentaar geeft tot het moment dat het officieel is. Of hij bij ons zou passen?”, aldus Wenger. Op de vermeende belangstelling voor Malcolm, reageerde de Franse trainer kort maar krachtig. “Nee, ik denk niet dat we die deal gaan afronden.”