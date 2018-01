Van Hanegem heeft prostaatkanker: ‘Ik had dit nieuws niet zien aankomen’

Willem van Hanegem heeft prostaatkanker. De oud-voetballer begint volgende week aan een serie van 35 bestralingen in zeven weken, vertelt hij woensdag in het Algemeen Dagblad. Volgens Van Hanegem en zijn artsen is de kans op genezing groot.

Bij een jaarlijkse check werden iets verhoogde bloedwaarden geconstateerd. Nader onderzoek wees prostaatkanker uit. "Ik had dit nieuws niet zien aankomen. Dacht echt dat het wel mee zou vallen. Het was schrikken", erkent hij in een interview met het dagblad. "Ook voor mijn omgeving. Zij schrokken pas echt. 'Jij loopt nog zo gezond rond. Waarom heb jij dat nou?' zeiden ze."

Hoewel hij sinds de diagnose korter zegt te slapen, blijft Van Hanegem ontspannen. "Ik sta natuurlijk niet te juichen nu ik 35 keer bestraald moet worden", zegt hij. "De dokter heeft gezegd dat de kans bijna honderd procent is dat het goed komt. Dus waarom zou ik dan bij de pakken neer gaan zitten?"

Het verhaal begon vorig jaar november, maar Van Hanegem vond het niet nodig om het nieuws met de buitenwereld te delen. "Ik vond niet dat anderen dan mijn familie, en nog wat naasten, het hoefden te weten. Maar in het ziekenhuis ben ik al door veel mensen gezien en inmiddels word ik ook gebeld door journalisten. Dus ik dacht: ik vertel dit verhaal nu één keer."