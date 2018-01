Komst Van Persie bijna uitonderhandeld: ‘Er ligt nog drie miljoen op tafel’

Sjoerd Mossou is van overtuigd dat Robin van Persie binnenkort gepresenteerd wordt als nieuwe aanwinst van Feyenoord. De journalist van het Algemeen Dagblad zegt bij het tv-programma Peptalk bij Ziggo Sport dat de regerend landskampioen en Fenerbahçe momenteel nog in onderhandeling zijn over het salaris van Van Persie.

"Het gaat om details. Die Turken moeten nog een paar mails terugsturen", vertelt Mossou. "Er was al bekend dat er nog een som geld betaald moest worden. Er ligt nog drie miljoen euro salaris op tafel. Dat verdient hij ongeveer in een halfjaar bij Fenerbahçe. Dat moet uitonderhandeld worden. Dat willen zij terug. En dat moet een beetje van Feyenoord en van Van Persie zelf komen."

Mossou verzekert dat Van Persie zich binnen enkele dagen speler van Feyenoord mag noemen: "De fase van onderhandelen zijn ze al voorbij. Die deal is er al." Trainer Giovanni van Bronckhorst gaf ook al aan dat hij hoopt dat hij Van Persie snel mag begroeten: "Ik hoop snel een seintje te krijgen dat het helemaal rond is. Hij is fit en ik verwacht dan ook dat hij snel wedstrijdritme op kan gaan doen."