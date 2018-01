Suárez vreesde na ‘alle s***’: ‘Ik moest huilen, omdat zij mij accepteerden’

Luis Suárez maakte na het WK in 2014 in Brazilië de overstap van Liverpool naar Barcelona, maar de Uruguayaan twijfelde of de Catalaanse grootmacht nog wel interesse in hem had. De spits kwam die zomer namelijk slecht in het nieuws nadat hij tegenstander Giorgio Chiellini in een duel met Italië in zijn schouder beet. Suárez vreesde dat de droomtransfer er niet meer in zat.

"We scoorden een doelpunt ongeveer tien minuten voor tijd en ik vierde het niet zo uitbundig als dat ik normaal deed. Omdat ik al dacht aan de nasleep (van het bijtincident, red.). Na de wedstrijd kwam ik de kleedkamer binnen en het eerste wat ik deed was met mijn vrouw praten, die daar was met onze kinderen. En ze vroeg me wat ik had gedaan", vertelt de Uruguayaan bij The Players’ Tribune.

"En natuurlijk, zoals altijd, wilde ik eerst niet de realiteit accepteren. Ontkennen." Suárez vertelt dat er in de kleedkamer vreugde was na de 1-0 zege, maar ook dat iedereen op de telefoon keek voor het nieuws. "En de waarheid is dat het een erg pijnlijk moment voor me was. Ook voor de ploeg. Het doet je wat. Ja, ik vreesde voor de transfer naar Barcelona. Maar toen sprak ik ook met de president."

"Hij vertelde me om kalm te blijven, dat Barcelona me nog steeds wilde hebben. Ik heb geen probleem dit te vertellen: ik moest huilen. Omdat zij mij accepteerden. En vanwege wat ik allemaal meemaakte op dat moment. En met alle s*** die ik had veroorzaakt, was het volgens mij moeilijk om vertrouwen in mij te hebben", aldus de ex-speler van Ajax en FC Groningen.