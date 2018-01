Mourinho: ‘Zlatan weet dat hij in de laatste fase van zijn carrière zit’

Zlatan Ibrahimovic maakte in november zijn rentree bij Manchester United na een zware knieblessure. Op 26 december speelde hij echter voor het laatst en sindsdien kwam de Zweedse spits niet meer in actie. José Mourinho, manager van Manchester United, zei eerder dat Ibrahimovic samen met dokters had besloten om voorlopig niet in actie te komen.

Waarschijnlijk hervat de spits eind januari de groepstraining bij Manchester United, maar Mourinho realiseert zich ook dat het einde van de carrière van Ibrahimovic nadert. “Ik was zijn trainer bij Internazionale, toen hij 29 was. We kunnen de tijd niet stop zetten en voor spelers betekent tijd heel veel. Zlatan weet dat. Hij weet dat hij in de laatste fase van zijn carrière zit”, zegt Mourinho in gesprek met verschillende Engelse kranten.

“Maar zijn droom en wens was altijd op zijn loopbaan op het hoogste niveau bij Manchester United af te sluiten. Hij wil nog van waarde zijn voor het team en ik denk dat hij dat kan”, vervolgt de Portugese manager van the Red Devils. “Hij moet zich alleen weer goed voelen met zijn knie. Daarnaast moet hij conditie terugvinden, maar ik denk dat het mogelijk is. Hij kan een leider in de kleedkamer en op het veld zijn, hij verdient het om dat nog te zijn en ik probeer hem daarbij te helpen.”