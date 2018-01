‘Gio’ lovend: ‘Een verdediger met veel atletisch vermogen, drive en snelheid’

Jeremiah St. Juste speelde in de laatste wedstrijden voor de winterstop als rechtsback bij Feyenoord. Trainer Giovanni van Brocnkhorst is erg gecharmeerd van St. Juste op die positie en zegt tegenover De Telegraaf dat hij hem voorlopig in de basiself wil houden. De Rotterdammers hervatten de competitie komend weekeinde met een uitwedstrijd tegen Ajax.

“Het is een plek waarop hij de laatste wedstrijden enorm veel potentie heeft laten zien. Hij is een verdediger met veel atletisch vermogen, drive en snelheid. Ik vind dat hij daar op de rechtsbackpositie ook optimaal gebruik van kan maken”, zegt de oefenmeester, die Jan-Arie van der Heijden, Eric Botteghin en Ridgeciano Haps hun rentree zag maken tijdens het trainingskamp in het oefenduel met vv Noordwijk (3-0 winst).

“Voor Eric en Jan-Arie geldt dat ze eerst weer wedstrijden moeten spelen om ritme te krijgen. Die zijn er maanden uit geweest”, aldus Van Bronckhorst. Hij hoopt Robin van Persie snel te kunnen verwelkomen in zijn spelersgroep. “Ik hoop snel een seintje te krijgen dat het helemaal rond is. Hij is fit en ik verwacht dan ook dat hij snel wedstrijdritme op kan gaan doen.”

Van Bronckhorst sluit niet uit dat Van Persie al tijdens het uitduel met Ajax in actie zal komen. “Dat hangt ervan af. Je maakt altijd een keuze in de dagen voor de wedstrijd. We zullen kijken in hoeverre hij in staat is om minuten te maken”, stelt hij over Van Persie. Karim El Ahmadi noemt de aanvaller een ‘topspeler’ en is van mening dat het aantrekken van Van Persie Feyenoord alleen maar beter zal maken. “Ik denk dat het aantrekken van Robin een heel goede zet is. De hele spelersgroep kijkt tegen zo’n jongen op. Als zo iemand wat zegt, pakt iedereen dat op. Maar los daarvan heeft hij natuurlijk vooral veel kwaliteiten als speler.”