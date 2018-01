Drietal én Ajax schakelen advocaten in: ‘We hopen op een snelle afronding’

Een akkoord tussen Ajax en het op non-actief gezette trio Dennis Bergkamp, hoofdtrainer Marcel Keizer en assistent-trainer Hennie Spijkerman laat op zich wachten. Desondanks zagen de Amsterdamse club én de nieuwe trainers Erik ten Hag en Alfred Schreuder geen reden om niet met elkaar in zee te gaan.

"Het ontbinden van de contracten met het trio ligt bij de advocaten van de respectievelijke partijen en we hopen dit zo snel mogelijk afgerond te hebben", laat Edwin van der Sar, algemeen directeur van Ajax, maandag in De Telegraaf optekenen. De oud-doelman ontkent dat de bekeruitschakeling bij FC Twente niet de reden was voor de breuk. "Zoiets is geen kwestie van een gemiste kans of niet benutte strafschop", zo verzekert hij aan het dagblad.

"Het was wel het moment voor ons. Tegen PSV, Excelsior en AZ beleefden we inderdaad een goede week", verwijst Van der Sar naar de voorgaande duels van Ajax. "Toch, we hebben de situatie bij het eerste elftal een half jaar bekeken en kwamen tot de conclusie dat we te weinig progressie zagen. Met Marcel Keizer zouden we niet het niveau bereiken waar we heen willen met Ajax."

Van der Sars collega Marc Overmars zag het nooit zitten in Keizer, die naar voren was geschoven door Dennis Bergkamp, met wie Overmars altijd overhoop lag in elk technisch overleg over de te volgen voetbalkoers bij Ajax. Bergkamp wordt in het zogenaamde Technisch Hart van Ajax vervangen door Ten Hag, samen met Overmars en hoofd opleidingen Saaid Ouali. Volgens Van der Sar ligt het voorlopig niet in de planning dit inmiddels tot adviesraad omgedoopte orgaan verder uit te breiden.