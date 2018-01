‘Arsenal gaat met 110 miljoen euro dubbelslag slaan op transfermarkt’

Arsenal staat op het punt om zich met een bedrag van 110 miljoen euro te roeren op de transfermarkt. Voor dat bedrag gaan the Gunners zich naar verluidt versterken met Malcom van Girondins de Bordeaux, terwijl Pierre-Emerick Aubameyang overgenomen moet worden van Borussia Dortmund.

Volgens Goal Brazil zou de komst van Malcom naar Arsenal binnen een week afgerond kunnen worden. De Braziliaan zal the Gunners circa vijftig miljoen euro kosten en stond eerder in de belangstelling van Tottenham Hotspur en Manchester United. De vleugelaanvaller verzorgde dit seizoen 7 doelpunten en 6 assists in 22 wedstrijden voor de Franse club.

Sky Sports-verslaggever Guillem Balague weet zondagavond te melden dat Arsenal ook zo spoedig mogelijk zaken wil doen met Borussia Dortmund. The Gunners hebben een bedrag van zestig miljoen euro over voor Aubameyang, die uit de gratie is geraakt bij die Borussen. Trainer Peter Stöger zette de spits om disciplinaire redenen uit de selectie, terwijl de vader van Aubemeyang aangaf dat een transfer de beste optie zou zijn voor zijn zoon.

Arsenal is zich zo aan het voorbereiden op een vertrek van Alexis Sánchez, wiens toekomst binnen 48 uur duidelijk moet worden. Manchester United en Manchester City strijden momenteel om zijn handtekening en the Red Devils zouden de beste papieren hebben om de Chileen binnen te halen. “Er zal binnen de komende 48 uur een beslissing komen. Het was moeilijk voor hem (dat hij niet mocht meedoen tegen Bournemouth, red.). Als Sánchez gaat, moeten we hem vervangen”, sprak Arsenal-manager Arsène Wenger.