Ten Hag en Tagliafico debuteren met ruime zege op Denen

Erik ten Hag heeft zaterdagmiddag zijn officieuze debuut bij Ajax winnend afgesloten. Onder leiding van de van FC Utrecht overgekomen trainer wonnen de Amsterdammers in het Portugese Albufeira met 5-1 van het Deense Lyngby. Nieuwkomer Nicolás Tagliafico kreeg meteen een basisplaats bij zijn nieuwe werkgever.

De wedstrijd, die eigenlijk om 13.00 uur van start zou gaan, moest doordat de scheidsrechter twintig minuten voor aanvang werd teruggeroepen door de Portugese bond drie kwartier worden uitgesteld en nadat er een vervangende arbiter was gevonden was de eerste kans voor de Denen. Ajax nam daarna echter het heft meer in handen en kwam via een fraaie treffer van Hakim Ziyech op voorsprong: de middenvelder krulde de bal knap van buiten de zestien in de linkerbovenhoek.

Via Donny van de Beek, die uit de rebound kon scoren nadat een schot van Justin Kluivert in eerste instantie nog werd gekeerd, liep Ajax al snel verder uit en de middenvelder dacht ook snel voor de 3-0 te zorgen. Zijn treffer werd echter afgekeurd wegens buitenspel, waardoor Lyngby de achterstand uit de counter kon halveren. Mayron George was uiteindelijk het eindstation en zijn harde schot kon niet gestopt worden door André Onana.

Na een goede aanval zette Klaas-Jan Huntelaar de marge nog voor rust echter weer op twee en Ajax liep, hoewel Lyngby goed de kleedkamer uitkwam na de rust, in de tweede helft verder uit. Vijf minuten na de thee was het wel even billenknijpen voor Onana toen Tagliafico een penalty tegen kreeg, maar Mohammed Saeid mikte zijn panenka op de lat. Ziyech gooide het duel met zijn tweede treffer van de middag echter definitief in het slot en ook Van de Beek schoot na een knappe actie zijn tweede binnen.