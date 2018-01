Wenger ontkent ‘bidding war’ om Alexis Sánchez: ‘Dat concludeer jij...’

Alexis Sánchez zou volgens enkele Engelse media het middelpunt zijn van een concurrentiestrijd tussen Manchester City en Manchester United. Laatstgenoemde club zou City willen aftroeven en zich verzekeren van de handtekening van de aanvaller van Arsenal, maar Arsène Wenger wil niets geloven van de verhalen die de media produceren.

"Kijk, eerlijk gezegd: ik kan jullie niets meer vertellen op dit moment, omdat niets echt concreet is", aldus Wenger op een persconferentie voorafgaand aan het treffen met Bournemouth. Geconfronteerd met de stelling dat United ook interesse heeft getoond in de Chileen, antwoordt de Fransman: "Dat concludeer jij... Je kan op dit moment alleen maar zeggen dat nog niets beslist is."

Wenger zegt dat een bidding war tussen twee clubs altijd voordelig is voor de verkopende partij. "Maar we bevinden ons niet in zo'n strijd en kunnen dus niet profiteren. Normaal gesproken willen we hem hier tot aan het eind van het seizoen zien." De Franse manager ontkent dat Malcom van Girondins Bordeaux momenteel de beoogde opvolger van Sánchez is.

"Hij is een goede speler, maar niets is gaande", citeren verschillende Engelse media. "We zijn momenteel niet met hem bezig", aldus Wenger, die niet uitsluit dat Arsenal zich deze winter nog gaat versterken. "We oriënteren ons altijd op de transfermarkt en we zijn altijd actief. Maar ik wil geen nieuws weggeven als het niet definitief is. Dingen kunnen heel snel veranderen."