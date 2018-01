Barcelona mag na voetbalshow blijven hopen op titelprolongatie

Barcelona heeft zich op spectaculaire wijze geplaatst voor de kwartfinales van de Copa del Rey. Het elftal van Ernesto Valverde rekende op eigen veld met 5-0 af met Celta de Vigo, wat na het 1-1 gelijkspel van vorige week in Galicië voldoende was om een ticket voor de laatste acht van het Spaanse bekertoernooi veilig te stellen. Jasper Cillessen verdedigde het doel van Barcelona en was getuige van een ware voetbalshow.

Barcelona trad aan zonder winteraanwinsten Philippe Coutinho en Yerry Mina, maar de ploeg had het tweetal niet nodig om de vloer aan te vegen met Celta de Vigo. De bezoekers maakten vorige week weliswaar grote indruk door Barça in eigen huis op een gelijkspel te houden en vervolgens in de competitie ook Real Madrid punten af te snoepen (2-2), maar in Camp Nou stond er simpelweg geen maat op de aanvalsdrift van de gastheren. Barça trok vanaf het eerste fluitsignaal ten aanval en stelde de zege uiteindelijk razendsnel veilig.

Lionel Messi was van levensbelang voor Barcelona. De Argentijnse superster opende al na dertien minuten voetballen de score met een schot in de verre hoek, waarna hij vrijwel onmiddellijk ook voor de 2-0 zorgde. Jordi Alba fungeerde voor beide doelpunten als aangever en werd op het half uur na een fraaie steekpass van Messi in gelegenheid gesteld zelf ook te scoren. Luis Suárez zorgde vervolgens voor de 4-0 ruststand, door slordig uitverdedigen van Pione Sisto van dichtbij genadeloos af te straffen.

Na de onderbreking nam de bekerhouder gas terug. Valverde haalde in een tijdsbestek van achttien minuten Gerard Piqué, Messi en Andrés Iniesta naar de kant ten faveure van Thomas Vermaelen, Ousmane Dembélé en José Arnáiz. Zonder zijn drie sterren liet de koploper van LaLiga de bal rustig rondgaan, wat nog resulteerde in mogelijkheden voor Nélson Semedo en Suárez. Het publiek moest echter lang wachten op een vijfde treffer: Ivan Rakitic bepaalde drie minuten voor tijd met het hoofd de eindstand op aangeven van Dembélé.