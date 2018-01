Drenthe schrok van zichzelf: ‘Ik woog 88 kilo en zag er minder gezond uit’

Royston Drenthe zette begin vorig jaar op 29-jarige leeftijd een punt achter zijn voetballoopbaan. De geboren Rotterdammer speelde voor onder andere Feyenoord en Real Madrid, alvorens hij besloot zich te focussen op een carrière in de muziek. Drenthe traint echter nog altijd hard om fit te blijven, al denkt hij niet aan een rentree als profvoetballer

De oud-linksback is sinds zijn pensioen regelmatig in de sportschool te vinden. "Ik ben hier voornamelijk mee begonnen omdat ik twee maanden geleden wakker werd, in de spiegel keek en vond dat ik er ongezond uitzag", licht hij toe in gesprek met FOX Sports. "Ik woog 88 kilo en vond dat ik er ook in mijn gezicht minder gezond uitzag. Ik zei tegen mezelf: luister, je bent altijd sportman geweest. Wil je het niet oppakken, dan is dat aan jou. Dan moet je de keuze zelf maken. Nu zie ik er sportief uit."

De kans dat Drenthe op korte termijn terugkeert op de velden lijkt echter niet groot. "Iedereen ziet mij als een voetballer, dus dat is wat de mensen van mij willen zien. Het spelletje is natuurlijk het leukst, maar dat is nu nog niet aan de orde", vervolgt hij. "Als ik zo'n keuze maak, moet ik topfit zijn en dat ben ik momenteel niet. Mijn zoontje kijkt de hele dag door op YouTube en heeft een leeftijd bereikt dat hij daarop met zijn vrienden naar papa kijkt. Dan laat hij het ook weleens aan mij zien. Dat raakt me. Als ik er sta, moet ik er ook meteen kunnen staan. Geen kattenpis en gewoon gaan."