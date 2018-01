‘Ik heb het nog altijd ongelooflijk naar mijn zin bij Feyenoord’

Martin van Geel is bezig aan zijn zevende seizoen bij Feyenoord en heeft het nog altijd uitstekend naar zijn zin bij de regerend kampioen. De 57-jarige technisch directeur zegt dat alle voorwaarden in De Kuip aanwezig zijn om te blijven.

“Ik heb het nog altijd ongelooflijk naar mijn zin bij deze fantastische club. Ik vind het een geweldige club met een ongelooflijke achterban”, zegt Van Geel tegen RTV Rijnmond. “De Kuip zit altijd vol, de club bruist, met de mensen op de werkvloer, maar ook met de directie, het management en de rvc kan ik geweldig werken. Ook de band met de technische staf, medische staf, scouting en jeugdopleiding is fantastisch.”

Van Geel zegt dat het zijn ambitie is om ieder jaar het maximale uit zijn werk te halen. “Dat had ik bij Willem II, AZ, Ajax, Roda JC en ook bij Feyenoord weer. Dat is mijn enige ambitie.” Op de vraag of hij aan een vertrek denkt, gaat hij niet inhoudelijk in. Van Geel werkte eerder als bestuurder bij Roda JC Kerkrade, Ajax, AZ en Willem II.

Van Geel werd in De Kuip aangesteld als opvolger van Leo Beenhakker. Bij zijn presentatie zei de Brabander: “Ik wil een belangrijk steentje gaan bijdragen aan het structureel terugbrengen van Feyenoord op het niveau waar deze grote club thuishoort. Het is mijn volle overtuiging dat dit sneller kan dan menigeen misschien denkt.” Van Geel haalde onder anderen namen als Ronald Koeman, Graziano Pellè, Karim El Ahmadi, Eljero Elia, Dirk Kuyt en Nicolai Jörgensen naar de club.