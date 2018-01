Giroud wil Van Persie niet opvolgen: ‘Turkije en China zijn niet interessant’

Olivier Giroud buigt zich over zijn toekomst. De aanvaller stond dit seizoen pas eenmaal in de basis van Arsenal in de Premier League, terwijl het WK in Rusland nadert. Giroud wil meer speeltijd en betwijfelt of Arsenal daarvoor nog de juiste club is, gaf hij vorige maand toe. Toch zal de Fransman niet bij elk aanbod toehappen, benadrukt zijn zaakwaarnemer.

Geen enkele speler maakte als invaller meer doelpunten voor één Premier League-team dan Giroud; net als Ole Gunnar Solskjaer (Manchester United) staat de Arsenal-spits op zeventien treffers. Genoeg voor een basisplaats lijkt het voorlopig niet. Afgelopen zomer werden clubs als Everton en Olympique Marseille met hem in verband gebracht. Tot een transfer kwam het niet, maar Giroud lijkt wel in te zetten op een West-Europese topcompetitie. Fenerbahçe, dat Giroud op het oog zou hebben als opvolger van Robin van Persie, is kansloos.

"Turkije vindt hij niet interessant en China ook niet", legt zaakwaarnemer Michael Manuello uit aan Le Figaro. "Hij denkt niet aan een vertrek om ergens anders meer geld te verdienen. Hij luistert, kijkt om zich heen en neemt vervolgens een besluit. Weggaan om het weggaan is zinloos. Als hij vertrekt, moet hij ergens iets extra's kunnen krijgen." Volgens de belangenbehartiger zal Giroud in de tweede seizoenshelft speeltijd krijgen, als hij bij Arsenal blijft. Er staan genoeg belangrijke duels te wachten, legt Manuello uit.

"Ook al doet Arsenal alleen nog mee om de Europa League", voegt de makelaar toe. Giroud stond de afgelopen vijf wedstrijden buitenspel met een hamstringblessure. Volgens Manuello zal de 31-jarige international sterk terugkomen. "Olivier geeft nooit op. Hij blijft vechten. Je kunt hem vertellen dat iets onmogelijk is en dan luistert hij ook naar je, maar hij maakt dan duidelijk dat hij het er niet mee eens is." Het contract van Giroud in het Emirates Stadium loopt nog anderhalf jaar door.