‘Napoli wil naast Younes ook Dolberg oppikken bij Ajax'

In een eerder stadium werd Napoli nadrukkelijk in verband gebracht met Amin Younes, maar nu zouden i Partenopei nog een doelwit bij Ajax hebben. Volgens de Corriere dello Sport gaat Napoli komende zomer een poging ondernemen om Kasper Dolberg los te weken bij de Amsterdammers.

Overigens is het niet de eerste keer dat de Deense spits gelinkt wordt aan een vertrek naar Napels. Afgelopen zomer doken er ook al berichten op dat Napoli Dolberg over zou willen nemen van Ajax, maar zaakwaarnemer Jens Steffensen ontkende destijds dat er sprake was van een transfer naar Italië. De komst van Dolberg zou onderdeel zijn van een ambitieus plan van Napoli om de selectie te voorzien van kwaliteit.

Eerst moet er in januari een vleugelaanvaller naar Napels gehaald worden. De Corriere dello Sport schrijft woensdag dat er een keuze gemaakt zal worden tussen Gerard Deulofeu van Barcelona en Simone Verdi van Bologna. Eerder stond ook Amin Younes op de nominatie om aan de slag te gaan in San Paolo, maar de onderhandelingen met Ajax zouden moeizaam verlopen.

Naast Dolberg moet komende zomer ook Denis Suárez losgeweekt worden bij Barcelona, terwijl Napoli hoogstwaarschijnlijk op zoek moet naar een vervanger voor doelman José Manuel Reina. Het contract van de Spaanse doelman in Napels loopt komende zomer af. Pau López (Espanyol), Bernd Leno (Bayer Leverkusen), Rui Patrício (Sporting Portugal) en Mattia Perin (Genoa) staan momenteel op de shortlist. Daarnaast willen i Partenopei zo spoedig mogelijk het contract van Dries Mertens openbreken en zijn afkoopclausule verhogen.