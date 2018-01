‘Tijdelijk vertrek PSV-aanvaller afhankelijk van herstel Locadia’

Sparta Rotterdam is door PSV in de wachtkamer gezet. De degradatiekandidaat heeft zich in Eindhoven gemeld voor Sam Lammers, maar krijgt pas na het trainingskamp van PSV in het Amerikaanse Orlando te horen of de talentvolle spits verhuurd mag worden. De technische staf van de Eredivisie-koploper wil eerst afwachten hoe de revalidatie van Jürgen Locadia zich ontwikkelt.

Sparta-trainer Dick Advocaat is dringend op zoek naar een nieuwe spits en hield lang hoop op de komst van Michiel Kramer. De Feyenoord-aanvaller heeft de Rotterdammers echter afgezegd en denkt aan een vertrek naar het buitenland. Advocaat hoopt nu op de twintigjarige jeugdinternational van PSV. Lammers kwam dit seizoen tot drie competitiewedstrijden in de Eredivisie en werkte zijn wedstrijden tot dusver voornamelijk af in de Jupiler League.

PSV heeft bij monde van technisch manager Marcel Brands aan Sparta laten weten dat een verhuur van Lammers samenhangt met het herstel van Locadia. De aanvaller raakte in de eerste seizoenshelft tijdens de uitwedstrijd tegen PSV geblesseerd en is naar verwachting eind februari weer inzetbaar. "Na deze week weten we wat meer hoe het herstel van Jürgen vordert. We bekijken de situatie van Sam sowieso na deze trainingsweek in Florida en uiteraard moet hij het zelf ook zien zitten", aldus Brands tegenover het Eindhovens Dagblad.