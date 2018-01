Waar zijn of gaan de clubs uit de Eredivisie op trainingskamp?

De Eredivisie gaat in het weekend van 19, 20 en 21 januari weer van start. In aanloop naar de tweede seizoenshelft zoeken Ajax, PSV, Feyenoord en alle andere clubs uit de competitie de zon op, om zich tijdens een trainingskamp optimaal voor te bereiden op de resterende zestien competitiewedstrijden. Spanje en Portugal blijken de favoriete bestemmingen, terwijl ook Turkije en de Verenigde Staten bezoek krijgen van Nederlandse clubs.

Ajax met Ten Hag en talenten naar Portugal

De selectie van Ajax is maandag op het vliegtuig gestapt naar de Portugese Algarve. Erik ten Hag en zijn assistent Alfred Schreuder hebben tot en met zondag 14 januari de kans om hun selectie in Lagos beter te leren kennen. De talenten Mitchel Bakker, Jurgen Ekkelenkamp, Noa Lang en Kaj Sierhuis zijn voor het eerst mee op trainingskamp. Ajax speelt twee oefenwedstrijden in Portugal. Op zaterdag 13 januari is om 13.00 uur in het Estadio Municipal de Albufeira het Deense Lyngby BK de tegenstander. Om 16.00 uur wordt op dezelfde dag in hetzelfde stadion afgetrapt tegen MSV Duisburg.

Net als Ajax zit ook NAC Breda in de Portugese Algarve. De degradatiekandidaat verbleef de afgelopen jaren noodgedwongen door financiële problemen dicht bij huis. NAC vertrok op zaterdag 6 januari naar Portugal en keert op 12 januari weer huiswaarts. Een oefenwedstrijd wordt niet gespeeld. In plaats van een oefenwedstrijd, werkt de selectie van Stijn Vreven twee trainingen per dag af. “Ik ga op trainingskamp om zo veel en zo hard als mogelijk te trainen. Een wedstrijd scheelt in mijn schema vijf trainingen. Niet alleen op de dag zelf, ik moet namelijk ook rekening houden met de arbeid- rustverhouding. Gericht trainen levert mij meer op”, aldus de Belgische trainer tegenover BN DeStem.

Erik ten Hag en zijn technische staf staan er ontspannen bij in Portugal.

ADO Den Haag verblijft sinds afgelopen zaterdag in Belek, Turkije. Daar staan voor de ploeg van Alfons Groenendijk zware oefenduels met Besiktas (dinsdag) en Medipol Basaksehir (vrijdag) op het programma. Op zaterdag 13 januari vliegt ADO terug naar Nederland, waar de voorbeiding op de competitiewedstrijd tegen VVV-Venlo verder gaat. ADO, dat verblijft in het Sueno Deluxe Belek, is overigens de enige Eredivisie-club die is afgereisd naar Turkije.

PSV neemt deel aan Florida Cup

PSV heeft als enige club Europa verlaten. De koploper van de Eredivisie is naar de Verenigde Staten gevlogen. De Eindhovense selectie verblijft van 5 tot en met 13 januari in Florida, waar het deelneemt aan de Florida Cup. PSV neemt het tijdens dit toernooi op tegen Corinthians en Fluminense. Beide wedstrijden worden gespeeld in Orlando. De ploeg van Phillip Cocu hervat de competitie op zondag 21 januari met een uitwedstrijd tegen Heracles Almelo.

De selectie van PSV verblijft een week lang in de Verenigde Staten.

Excelsior hervat de competitie op zondag 21 januari met een uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam. In aanloop naar dat duel is de selectie van Mitchell van der Gaag afgelopen zondag afgereisd naar Portugal, nadat in een oefenwedstrijd TSG Hoffenheim op 2-2 werd gehouden. Excelsior zou een oefenwedstrijd tegen club uit Zuid-Korea spelen, maar dat duel gaat niet door. “Ik had wel graag nog een wedstrijd gespeeld, maar we kwamen er met buitenlandse en Nederlandse tegenstanders niet uit wat dag en tijd betreft”, aldus de trainer tegenover Voetbal International.

Feyenoord hervat de competitie op zondag 21 januari met een uitwedstrijd tegen Ajax. In aanloop naar de kraker bereidt de regerend kampioen zich in Marbella voor op de tweede seizoenshelft. Dinsdagochtend stapt de selectie van Giovanni van Bronckhorst op het vliegtuig naar Spanje. Marbella is geen onbekend terrein voor de Rotterdammers. Onder Ronald Koeman verbleef Feyenoord in de jaren 2012, 2013 en 2014 daar ook al. Op de clubwebsite meldde Feyenoord vorige week dat op zaterdag om 16.00 uur naar alle waarschijnlijkheid een oefenwedstrijd wordt gespeeld tegen FC Luzern.

Spanje blijkt populair bij Eredivisie-clubs

AZ heeft zondagmiddag het vliegtuig gepakt naar Zuid-Spanje. In Estepona werkt de ploeg van trainer John van den Brom zich tot en met zaterdag 13 januari in het zweet ter voorbereiding op de tweede seizoenshelft. De talenten Tijjani Reijnders, Jasper Schendelaar, Kenzo Goudmijn, Mees Hoedemakers, Thijs Oosting en Jelle Duin krijgen in Spanje de kans om zich te laten zien aan de technische staf. Op vrijdag 12 januari oefent AZ tegen het Zwitserse FC St. Gallen. Ook Heracles Almelo is zondag op het vliegtuig gestapt naar Estepona.

De selectie van Heracles Almelo werkt zich in Spanje in het zweet.

Net als vorig jaar is de selectie van PEC Zwolle op trainingskamp in Zuid-Spanje. Voor de derde keer op rij heeft de selectie van trainer John van ’t Schip de tenten opgeslagen in het La Cala Resort in Mijas. Dinsdagmiddag staat een oefenduel met Sparta Rotterdam op het programma. Ook de Spartanen verblijven namelijk in Andalusië.

De nummer dertien van de Eredivisie, FC Groningen, stapte maandag op het vliegtuig naar Málaga. Het team van Ernest Faber verblijft tot en met zondag 14 januari in Sotogrande, vlak onder Marbella. Club Brugge is daar op woensdag 10 januari (15.15 uur) de tegenstander in het Estadio Marbella. een oefenwedstrijd. Op zaterdag 13 januari (17.00 uur) staat de ontmoeting met Dynamo Dresden op het programma in Estadio Municipal de la Línea de Concepción. Een dag later vliegt FC Groningen terug naar Nederland, om zich verder voor te bereiden op het uitduel met Willem II.

FC Utrecht en sc Heerenveen in hetzelfde resort

Ook de selectie van FC Utrecht verblijft vanaf zaterdag voor zes dagen in Spanje. Hoofdtrainer Jean-Paul de Jong moet in La Manga Club, in het zuiden van Spanje onder Murcia, de neuzen dezelfde richting op krijgen. Zondagmiddag werd een eerste oefenduel met FC Würzburger Kickers met een doelpuntloos gelijkspel afgesloten. Woensdag is het Belgische Anderlecht de tegenstander van Utrecht. Net als Utrecht verblijft ook de selectie van sc Heerenveen in La Manga Club. De Friezen blijven tot en met zaterdag 13 januari in Spanje. Ook zij oefenen tegen Anderlecht. Dat duel vindt op donderdag plaats. Roda JC en VVV-Venlo zijn de enige clubs die Nederland niet hebben verlaten. Beide Eredivisie-clubs bereiden zich in eigen land voor op de tweede seizoenshelft.

Willem II keert dinsdag alweer terug vanuit Spanje.

Gertjan Verbeek was liever thuisgebleven met FC Twente. “De trip kost al gauw 40.000 euro. Dat geld kun je ook in de pot voor eventuele versterkingen stoppen”, aldus Verbeek tegenover het Algemeen Dagblad, voorafgaand aan de reis naar het Spaanse Alicante. "Van de zes dagen zijn er twee reisdagen, waarop we niet al te veel arbeid kunnen verrichten. "Er blijft te weinig over. Na het trainingskamp moet je de jongens ook één of twee dagen vrij geven omdat ze hun gezin of familie niet hebben gezien. De beuk erin gooien heeft zo geen zin.” Er werd verloren van VfB Stuttgart (2-1) en Werder Bremen (4-0).

Ook Vitesse is afgereisd naar het zuiden van Spanje, in de regio Olivia. Vrijdagmiddag oefenen de Arnhemmers tegen Hearts of Midlothian. De selectie van Henk Fraser krijgt in deze streek gezelschap van Willem II, dat op 3 januari al arriveerde en op dinsdag 9 januari weer terugkeert naar Nederland. Zondag speelden de Tilburgers een oefenwedstrijd tegen AA Gent (1-1).