Valverde heeft keuze te over na komst recordaankoop: ‘Hij zal niet gaan keepen’

Barcelona rekende zondagmiddag met 3-0 af met Levante, maar moest het nog zonder Philippe Coutinho stellen. De van Liverpool overgenomen spelmaker wordt maandag officieel gepresenteerd en Ernesto Valverde heeft hoge verwachtingen van de nieuwe recordaankoop van zijn club, die voor naar verluidt voor een bedrag dat op kan lopen tot 160 miljoen euro is opgehaald in Engeland.

“Ik denk dat hij een speler is die veel aan het team kan toevoegen. Hij maakt doelpunten, creëert doelpunten. Offensief gezien is hij een speler die ons beter kan maken, het is een grote aankoop voor ons. We hopen dat hij ons verder gaat helpen en dat hij veel geluk heeft, want zijn geluk is ook ons geluk”, vertelde de oefenmeester aan verslaggevers.

Valverde heeft met onder meer Lionel Messi, Luis Suárez en Ousmane Dembélé nogal wat te kiezen voorin. Hij verwacht echter niet dat de komst van Coutinho voor problemen gaat zorgen: “Ik heb hem bij Liverpool en Brazilië rechts, links, in het midden, voorin en op het middenveld zien spelen. Hij heeft die veelzijdigheid en daar gaan we van proberen te profiteren. We zullen dus gaan zien waar hij zal spelen, maar ik denk niet dat hij gaat keepen!”

Voormalig recordaankoop Dembélé verscheen zondag voor het eerst weer in de basis na zijn terugkeer van een blessure die hem de afgelopen maanden aan de kant hield: “Hij speelde rechts voorin en we wisten dat hij het daar goed zou gaan doen. Hij is goed aan de bal en enorm snel, we zijn blij dat hij weer terug is. Hij moet nog wat inhalen nadat hij er lang uit heeft gelegen, maar het zag er goed uit en hij kan nog beter worden”, sprak Valverde zijn tevredenheid uit.