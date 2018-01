Juventus dankt Szczesny bij zege en vreest voor blessure Dybala

Juventus heeft aan de uitwedstrijd tegen Cagliari drie punten overgehouden. Het team van Massimiliano Allegri stevende af op een doelpuntloos gelijkspel, maar Federico Bernardeschi maakte er na 74 minuten 0-1 van. Juventus heeft nu één punt minder dan Napoli, maar zal het voorlopig wel moeten stellen zonder Paulo Dybala.

De aanvaller raakte vijf minuten na de pauze geblesseerd aan de hamstring en vroeg met de tranen in zijn ogen direct een wissel aan. De Argentijn werd vervangen door Douglas Costa en het is nu wachten op de diagnose. Vervanger Douglas Costa bewees wel zijn waarde, want de Braziliaan hield aan de zijkant twee spelers bezig en uit zijn lage voorzet kon Bernardeschi binnenschieten. Volgens Cagliari had de treffer echter niet mogen tellen omdat Medhi Benatia in dezelfde aanval een elleboogstoot had uitgedeeld aan Leonardo Pavoletti.

ZIEN! 😍 Het hoeft niet altijd een spectaculaire zweefduik te zijn, want ook dit is gewoon een wereldredding! Geplaatst door voetbalzone op zaterdag 6 januari 2018

De club uit Sardinië had meer reden tot klagen, want kort na de 0-1 van Bernardeschi leek men recht te hebben op een strafschop nadat de doelpuntenmaker in de zestien hands had gemaakt. De scheidsrechter liet echter doorspelen. Juventus had tot de openingstreffer niet veel gecreëerd in de tweede helft: men kwam niet veel verder dan pogingen van Douglas Costa en Miralem Pjanic. In het eerste bedrijf solliciteerde het bezoek uit Turijn nadrukkelijker naar een treffer.

Dybala raakte na negen minuten uit een vrije trap de lat en Bernardeschi raakte daarna de paal. Cagliari was dicht bij een doelpunt toen een kopbal van Pavoletti werd gekeerd door Wojciech Szczesny en de Pool had ook nog een geweldige redding met één hand in huis op een schot van Diego Farias van dichtbij. Hij hield Juventus daarmee op de been en zag een kwartier voor tijd dus hoe Bernardeschi met een intikker uitgroeide tot de matchwinner: 0-1. Juventus’ volgende wedstrijd is die tegen Genoa op 22 januari.