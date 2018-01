Update: ‘Akkoord bereikt: Coutinho vliegt zaterdagavond naar Barcelona’

De langverwachte transfer van Philippe Coutinho naar Barcelona wordt binnen enkele uren afgerond, zo meldt SPORT zaterdagochtend. De Catalanen zouden reeds een akkoord hebben bereikt met Liverpool over de hoogste van de transfersom en de laatste plooien zullen zeer spoedig worden gladgestreken. De vertegenwoordigers van de Braziliaan zijn reeds in Barcelona om de transfer af te ronden.

Liverpool zou akkoord zijn gegaan met een vast bedrag van 120 miljoen euro, dat door variabelen op kan lopen tot 160 miljoen . Beide partijen moeten het alleen nog eens worden over de voorwaarden voor de variabelen, maar men verwacht dat die onderhandelingen spoedig afgerond zullen worden. Een akkoord over de overgang van Coutinho zou zaterdag nog naar buiten gebracht kunnen worden.

Ondertussen zijn de belangenbehartigers van Coutinho al in Barcelona om te onderhandelen over een contract. Eerder deze week doken er berichten op dat de Catalanen hem een jaarsalaris van twaalf miljoen euro willen geven, wat voor onrust zou zorgen in de spelersgroep van Barça. De Braziliaan was vrijdagavond niet van de partij tijdens het FA Cupduel tussen Liverpool en Everton (2-1), omdat hij bang zou zijn geweest dat hij een blessure zou oplopen.

Afgelopen maandag liet Coutinho ook het duel met Burnley schieten wegens een spierprobleem door overbelasting. Het is geen geheim dat hij zelf in januari heel graag de overstap wil maken naar Barcelona, dat afgelopen zomer nog diverse aanbiedingen geweigerd zag worden door Liverpool. Nu lijkt er dus een einde te gaan komen aan de transfersoap. Het contract van Coutinho op Anfield liep nog tot medio 2022.

Update 6 januari 18.14 uur - 'Akkoord bereikt: Coutinho vliegt zaterdagavond naar Barcelona'

In navolging van SPORT maken verscheidene Engelse media zaterdagavond melding van een akkoord tussen Liverpool en Barcelona over de transfer van Philippe Coutinho. Het zou gaan om een transfersom van 160 miljoen euro, waarvan 40 miljoen aan sportieve bonussen. Coutinho wordt na Neymar de duurste voetballer ooit en vliegt zaterdagavond nog naar Barcelona, meldt de Liverpool Echo. Een officiële bevestiging wordt spoedig verwacht.