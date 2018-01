Update: Ajax komt met verklaring: ‘Alles aan hen ter beschikking gesteld’

De familie van Abdelhak Nouri heeft een letseladvocaat in de arm genomen, zo meldt NRC. De krant schrijft dat de familie dat heeft gedaan omdat Ajax vooralsnog ‘geen volledige helderheid’ wil verschaffen over wat er precies is gebeurd op de dag van het ongeluk van de twintigjarige middenvelder van de Amsterdammers.

Het ‘juridisch steekspel’ tussen Ajax en de familie Nouri gaat, zo leest het artikel, ‘over de medische begeleiding voor, tijdens en na het ongeval’. Zo roept het optreden van de clubarts vragen op en staat dat optreden volgens NRC ‘op gespannen voet’ met de medische richtlijnen van de FIFA, omdat er in dit specifieke geval geen geautomatiseerde defibrillator is gebruikt. Ook leven er vragen over het moment waarop begonnen is met de hartmassage.

NRC deed maanden onderzoek naar hoe Ajax en de clubarts zijn omgegaan met het dossier-Nouri en concludeert voorts dat in april 2014 al een hartafwijking bij Nouri is geconstateerd, door de KNVB. De voetbalbond oordeelde vervolgens dat die ongevaarlijk was en deelde die informatie met Ajax. De familie van Nouri zegt er in een reactie van overtuigd te zijn dat Nouri niet op de hoogte was van die eerdere afwijking.

“Het nieuws dat in april 2014 bij Abdelhak een hartafwijking is geconstateerd, is voor de familie een enorme schok”, zegt advocaat Khalid Kasem. “Als de familie eerder kennis zou hebben gehad van een hartafwijking hadden zij aangedrongen op diepgravend vervolgonderzoek en regelmatig terugkerende tests om te beoordelen wat de aard en risico's van een dergelijke afwijking zijn. Dit alles is niet gebeurd, zo moet de familie helaas constateren. De signalen dat de zorg op het veld niet adequaat is geweest, heeft de familie, veelal informeel, van verschillende medici te horen gekregen.”

Update 6 januari 12.50 uur – Ajax komt met verklaring: ‘Alles aan hen ter beschikking gesteld’

Naar aanleiding van het artikel van het NRC Handelsblad heeft Ajax een verklaring naar buiten gebracht: ‘De familie Nouri wil, net als Ajax, precies weten wat er is gebeurd met Abdelhak. Het is al enige tijd bij ons bekend dat zij een advocaat hebben ingeschakeld die, net als wij onderzoek doet. Wij werken daar vanzelfsprekend volledig aan mee, alles wat wij hebben en weten is aan hen ter beschikking gesteld. Wij verstrekken geen inhoudelijke informatie aan derden zoals de media, aangezien het hier om een medisch en dus vertrouwelijk dossier gaat. Wij hebben goed contact met de familie Nouri en wij communiceren bij voorkeur rechtstreeks met hen.’