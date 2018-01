Update: FA stelt opnieuw onderzoek in naar mopperende Wenger

Arsène Wenger was woensdagavond na de stadsderby tegen Chelsea (2-2) absoluut niet te genieten. De manager van Arsenal hekelde de beslissing van Anthony Taylor om na 66 minuten spelen een penalty te geven, na een ogenschijnlijke lichte overtreding van Héctor Bellerin op Eden Hazard. "Dit was wederom een bijzonder slechte beslissing tégen ons. Eigenlijk wil ik er niet over praten, want dan word ik gefrustreerd en boos."

"Die penaltybeslissing? Die valt niet serieus te nemen. Het was lachwekkend", verzuchtte Wenger, die op oudejaarsavond na het duel met West Bromwich Albion (1-1) ook al kritiek had op de arbitrage en daarvoor mogelijk een straf krijgt opgelegd. "Als dat een penalty was, dan hadden wij er minimaal twee moeten hebben. De videoscheidsrechter? Daar wil ik eigenlijk niet over praten."

"Ik houd van voetbal, dus ik wil praten over voetbal. Niet over scheidsrechters." Wenger omschreef het duel in het Emirates Stadium als 'een fantastische voetbalwedstrijd. "Het vervelende is dat we als eerste scoorden en dat we daarna de dupe waren van een lachwekkende beslissing", vervolgde de Fransman. "We leken mentaal aangeslagen en hadden de wedstrijd kunnen verliezen. Maar we hadden het in ons om terug te komen tot 2-2. Wellicht een eerlijk resultaat."

"Kijk, sinds de start van het seizoen is het al zo. Het is een lachwekkende beslissing. Op die manier kun je per wedstrijd wel tien strafschoppen geven. Lees de buitenlandse kranten over hun oordeel en de Engelse kranten, dan zul je het verschil zien. Wedstrijden worden verpest door factoren waar je geen invloed op kan hebben. We kunnen alleen blijven spelen zoals we graag willen spelen en hopen dat alles goed zal gaan."

Wenger kreeg ook de vraag wat hij had gedaan als de poging van Davide Zappacosta in de 92e minuut niet op de lat maar in het doel was beland. "Dan had ik zelfmoord gepleegd." De reactie van Wenger zorgde voor veel commotie op de sociale media en zal ongetwijfeld nog een staartje krijgen.

Update 4 januari 17.37 uur – FA stelt opnieuw onderzoek in naar mopperende Wenger

Arsène Wenger heeft door zijn uitspraken na het gelijkspel tegen Chelsea (2-2) een nieuw onderzoek van de FA aan zijn broek hangen. De Franse trainer was kwaad over een besluit van scheidsrechter Anthony Taylor. "Die penaltybeslissing? Die valt niet serieus te nemen. Het was lachwekkend", zei Wenger over de penalty die Chelsea toegewezen kreeg. Er loopt al een onderzoek naar Wenger vanwege zijn uitspraken over scheidsrechter Mike Dean na de wedstrijd tegen West Bromwich Albion. De coach van Arsenal heeft tot dinsdag 9 januari 18.00 uur de tijd om te regeren.