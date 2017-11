Schaken in opspraak na uitspraken over ‘homoseksuele Feyenoorders’

Ruben Schaken presenteerde vorige week vrijdag zijn biografie Einde aan de bullshit en daarin vertelt hij openhartig over zijn voetbalcarrière en persoonlijke worstelingen. De 35-jarige oud-rechtsbuiten komt ook te spreken over homoseksualiteit binnen de voetballerij en over enkele uitspraken daarover is nu commotie ontstaan.

Schaken vertelt dat hij er op een gegeven moment achter kwam dat twee spelers met wie hij bij Feyenoord de kleedkamer deelde, homo zijn. “Ik keek vanaf dat moment toch anders naar die gasten”, zo wordt hij geciteerd. Op de vraag hoe hij zou reageren als zo’n voetballer uit de kast komt, zegt Schaken: “Ik omarm het niet, ik distantieer me ervan. Ik neem afstand omdat ik er liever niet mee word geassocieerd. Ik houd me er niet mee bezig.”

“Ik ben een professional en kan me goed zakelijk opstellen. Ik zou hem ook niet plagen of veroordelen. ‘Vrienden’ zijn is een groot woord, het is dan gewoon een collega. Je weet nooit wanneer hij zijn kunstjes flikt”, aldus Schaken. Karin Blankenstein, de zus van de overleden homoseksuele arbiter John Blankenstein, noemt de uitspraken van de oud-rechtsbuiten van onder meer Feyenoord en ADO Den Haag in Metro ‘heel kwetsend’.

“Schaken is maar een enkeling, een popie jopie die zijn boek wil verkopen. Ik vind zijn uitspraken jammer en vooral dom”, aldus de voorzitster van de John Blankenstein Foundation. Ze krijgt bijval van VVCS-voorzitter Danny Hesp: “Het is maar één uitspraak van één speler. Spelers zoals Schaken zullen er altijd zijn, maar het onderwerp is bespreekbaar gemaakt in de kleedkamer. Seksuele geaardheid staat op de agenda, naast racisme en matchfixing. Dat was vijf jaar geleden nog ondenkbaar.”