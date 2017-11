Van Bronckhorst: ‘Dan is het lastig automatismen te krijgen in een ploeg’

Feyenoord kreeg in de eerste fase van het seizoen veelvuldig te maken met blessureleed en met name in de verdediging heeft trainer Giovanni van Bronckhorst de nodige spelers moeten missen. Daardoor heeft de oefenmeester nog geen vast centraal duo aan kunnen wijzen, wat er volgens hem aan bijdraagt dat er nog geen automatismen in de ploeg zitten.

“Voor het seizoen had ik het als volgt in mijn hoofd: ik wilde kijken met welke spelers ik wedstrijden kon winnen. In de praktijk bleek er gewoon heel weinig te kiezen”, zegt Van Bronckhorst in gesprek met Algemeen Dagblad. “Bouwen aan een elftal begint achterin. Als je daar steeds moet wisselen, is het lastig om automatismen te krijgen in een ploeg. Dat is geen excuus, daar hebben we mee te maken.

Renato Tapia, Sven van Beek, Jeremiah St. Juste, Eric Botteghin, Jan-Arie van der Heijden en Kevin Diks speelden reeds achterin bij de regerend landskampioen. “Het is heel knap hoe Van Beek de draad weer heeft opgepakt na lang blessureleed. De laatste drie wedstrijden tegen VVV Venlo, Manchester City en FC Groningen heeft hij op een heel hoog niveau gespeeld”, besluit Van Bronckhorst.