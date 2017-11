Van Bronckhorst spreekt van ‘tegenvaller’: ‘Een actie je honderd keer maakt’

Feyenoord won zaterdagavond met 0-2 op bezoek bij FC Groningen. Grote man aan de zijde van de Rotterdammers was Steven Berghuis, die aan de basis stond van beide treffers. “Uiteindelijk heb je wel die creativiteit nodig in de eindfase om kansen te creëeren”, zegt trainer Giovanni van Bronckhorst in gesprek met Feyenoord TV.

“Als het effectief is, is het mooi. Zeker in de eindfase. Je ziet het aan die acties van Steven. Als die lukken, levert het meteen gevaar op. Doet hij dat op het middenveld en mislukt het, dan levert het gevaar voor jezelf op. Je moet dus de afweging maken waar je zo’n actie maakt”, stelt Van Bronckhorst. “Ik ben een voorstander van simpel spelen, dat is vaak het moeilijkste in het voetbal.”

Van Bronckhorst zag Ridgeciano Haps in Groningen uitvallen met een schouderblessure, waardoor hij dit kalenderjaar niet meer in actie zal komen. “Een tegenvaller voor mij en het team. Het was een actie die je zeker als verdediger eigenlijk honderd keer maakt in een wedstrijd. Het allerbelangrijkste is nu de gezondheid van Ridgeciano en dat hij volledig herstelt”, vertelt de oefenmeester, die het met zijn ploeg in de komende weken opneemt tegen achtereenvolgens Vitesse, Napoli en FC Utrecht.

“Het staat allemaal dicht bij elkaar, plek vier tot zeven. Het is zaak om dit door te zetten en de concentratie vast te houden”, besluit Van Bronckhorst, wiens ploeg afgelopen weekeinde voor het eerst sinds 1 oktober weer wist te winnen in de Eredivisie. Feyenoord bezet momenteel de zevende plaats, met 22 punten uit 13 wedstrijden.