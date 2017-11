PSV boekt negende competitiezege op rij en behoudt ruime voorsprong

PSV heeft drie punten overgehouden aan het duel met Excelsior, maar heel eenvoudig ging dat niet. Na 45 minuten spelen leek er geen vuiltje aan de lucht voor de lijstaanvoerder van de Eredivisie en ging het rusten met een 0-2 voorsprong. Door een doelpunt van Ryan Koolwijk in de tweede helft kwamen de Rotterdammers terug in de wedstrijd en kreeg het zelfs mogelijkheden om op 2-2 te komen, maar de ploeg uit Eindhoven hield stand en behoudt een ruime voorsprong op Ajax.

Na de ruime overwinning van Ajax op Roda JC, wist PSV op voorhand dat het zelf ook geen punten mocht laten liggen om de voorsprong van acht punten op de titelconcurrent te hanteren. De koploper van de Eredivisie presteert van de traditionele top drie het beste op kunstgras en ook op de ondergrond in Kralingen had het weinig moeite met Excelsior. De ploeg van trainer Phillip Cocu hoefde niet lang te wachten op de 0-1. Een voorzet van Jürgen Locadia werd het eigen doel ingelopen door Jurgen Mattheij. Onder druk van Luuk de Jong tekende de Excelsior-verdediger ongelukkig voor het openingsdoelpunt.

De ploeg van Mitchell van der Gaag had het zwaar tegen PSV. De bezoekers deelden de lakens uit en waren voornemens het duel zo snel mogelijk te beslissen. Doelman Ögmunder Kristinsson had al een paar keer reddend opgetreden toen Nicolas Isimat-Mirin een levensgrote kans onbenut liet. Van dichtbij kopte de Franse verdediger over. Vijf minuten voor rust was het alsnog raak voor PSV. Hirving Lozano maakte via het been van Mattheij de verdiende 0-2. Het was alweer de tiende goal van de Mexicaan dit seizoen, die zich vanaf zondag weer topscorer van de Eredivisie mag noemen.

Direct na rust dacht Luuk de Jong de wedstrijd definitief te beslissen, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens hands. De spits van PSV werkte de bal met de onderkant van zijn schouder het doel in. De thuisploeg kreeg iets meer grip op het duel en uit het niets was het na 53 minuten spelen plots 1-2. Ryan Koolwijk bracht Excelsior terug in wedstrijd. Zijn schot ging door de benen van Jeroen Zoet. Waar PSV voor rust uit had moeten lopen naar een ruime voorsprong, moest het nu weer vol aan de bak om puntenverlies te voorkomen. Excelsior kreeg hoop en was dicht bij de gelijkmaker toen Daniel Schwaab de fout in ging. Stanley Elbers profiteerde niet van de opgelegde kans. Het niveau van PSV ging na rust hard achteruit.

Zoet moest in het restant van de wedstrijd vaker in actie komen dan hem lief is, maar mede dankzij een goed keepende Oranje-international, hield PSV met veel pijn en moeite stand. Excelsior wist niets meer te doen aan de achterstand en blijft met lege handen achter. PSV wint voor de negende keer op rij in de Eredivisie en behoudt een voorsprong van acht punten op de titelconcurrent.