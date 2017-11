Icardi komt op gelijke hoogte met Immobile en schiet Inter naar koppositie

Internazionale is voor minimaal één dag koploper in de Serie A. Het elftal van Luciano Spalletti had het zaterdagavond zeker niet gemakkelijk op bezoek bij middenmoter Cagliari, maar stapte dankzij doelpunten van Mauro Icardi (twee) en Marcelo Brozovic uiteindelijk toch met een zege van het veld: 1-3. Inter heeft nu na 14 competitiewedstrijden 36 punten en kan later dit weekeinde weer achterhaald worden door Napoli, dat zondag uit bij Udinese speelt.

Inter won vorig seizoen met 1-5 in Stadio Sant'Elia, maar een dergelijke uitslag lag zaterdag absoluut niet in het verschiet. Cagliari won drie van zijn laatste vier competitieduels en creëerde in het openingskwartier enkele goede mogelijkheden. De grootste kans was voor Leonardo Pavoletti, maar Samir Handanovic voorkwam met een briljante redding dat de spits van dichtbij de ban kon breken met een volley. Inter kwam er aanvankelijk niet aan te pas, maar nam op het half uur wel de leiding. Een voorzet van Antonio Candreva werd bij de tweede paal door Ivan Perisic teruggelegd op Mauro Icardi, waarna de clubtopscorer van dichtbij doel trof.

In de tweede helft wist de ploeg van Spalletti zijn voordelige marge al snel te verdubbelen. Candreva werd de diepte ingestuurd op de rechterflank, waarna hij een afgemeten voorzet in huis had op Brozovic. De Kroatische middenvelder gaf doelman Rafael Pinheiro vervolgens geen kans met een geplaatst schot: 0-2. Inter leek de overwinning daarmee veilig te stellen, maar doordat Pavoletti twintig minuten voor tijd wat terugdeed namens Cagliari, werd het in de slotfase toch nog even spannend.

De bezoekers hielden het hoofd echter koel en liepen dankzij opnieuw Icardi uiteindelijk uit naar een 1-3 overwinning. De Argentijn schoot van dichtbij hard raak nadat een hachelijke situatie voor het doel in eerste instantie nog geen doelpunt had opgeleverd. Icardi staat nu na veertien competitieduels op vijftien doelpunten en komt daarmee op gelijke hoogte met competitietopscorer Ciro Immobile van Lazio.