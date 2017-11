‘Davinson Sánchez heeft alles om een van de beste van de wereld te worden’

Mauricio Pochettino beschouwt Davinson Sánchez reeds als een van de beste centrale verdedigers van de Premier League. De manager van Tottenham Hotspur denkt echter dat de Colombiaans international tot een van de beste centrumverdedigers van de wereld zal uitgroeien. Pochettino is onder de indruk van de manier waarop de 21-jarige Sánchez zich binnen no time heeft aangepast aan het Engelse voetbal.

Ajax en Tottenham maakten medio augustus de overstap van Sánchez naar Londen officieel, voor een bedrag van minimaal 40 en maximaal 42 miljoen euro. Hij veroverde in de voorbije weken een basisplaats. "We verwachten meer van hem", zo verzekert Pochettino. "Maar ik ben zo blij met hem. Hij doet het goed, heel goed. Hij is pas 21 jaar, maar hij komt heel volwassen over. Hij is heel agressief in de persoonlijke duels, hij is geconcentreerd en aan de bal is hij ook goed, maar ik denk dat hij beter kan worden."

"Hij kan in potentie heel veel beter worden, een geweldige uitdaging. In slechts een paar maanden tijd heeft hij reeds geweldige dingen voor ons gedaan." Pochettino looft de intelligentie en bescheidenheid van Sánchez, die veertien officiële duels voor de Londenaren heeft gespeeld. "Hij staat ervoor open om dingen te leren. Een speler die, als je hem iets uitlegt, openstaat voor een andere mening en kritisch kan zijn op zichzelf. Dat is een geweldige eigenschap voor een voetballer, iemand die zich graag wil verbeteren."

"Hij heeft alles om tot een van de beste centrale verdedigers van de wereld uit te groeien", vervolgt Pochettino. "Op 21-jarige leeftijd laat hij al zien dat hij nergens bang voor is. Hij neemt risico's, maar hij is niet roekeloos. Hij kan zich op allerlei gebieden nog verbeteren: tactisch, qua fysiek, technisch... Hij is nog heel jong." Pochettino wijst erop dat Sánchez door zijn zomerse optredens met Ajax en later het nationale elftal van Colombia amper tijd heeft gehad om zich aan te passen. Toch deed de verdediger dat moeiteloos. "Ik denk dat hij over twee maanden een heel ander niveau zal laten zien."