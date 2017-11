Pröpper haalt PSV-herinnering op: ‘Het wordt leuk om daar weer te voetballen’

Davy Pröpper ziet uit naar de wedstrijd tussen Brighton & Hove Albion en Manchester United van zaterdagmiddag. Beide ploegen treffen elkaar voor het eerst sinds 1983 in competitieverband en Pröpper beseft dat zijn elftal de duidelijke underdog is. Toch weet de ex-PSV'er uit ervaring dat er mogelijk iets te halen is op Old Trafford.

In november 2015 hield PSV de Engelse grootmacht in Manchester op 0-0. "Het wordt leuk om daar weer te voetballen", blikt Pröpper vooruit via de officiële kanalen van zijn club. Hij herinnert Old Trafford als een 'prachtig stadion' met een 'fantastische sfeer'. "Ik kijk ernaar uit. Het werd toen 0-0 en we speelden goed. We overleefden dat seizoen de groepsfase van de Champions League. We verdedigden goed en zij konden geen antwoord vinden, dus werd het een mooie avond voor ons."

Manchester United won dit seizoen alle zes thuiswedstrijden. In totaal is de club al 38 thuisduels op rij ongeslagen: een clubrecord. Pröpper laat zich echter niet ontmoedigen. "We zullen zien wat er gaat gebeuren. We zullen in ieder geval beter moeten spelen dan we deden tegen Stoke City (2-2, red.). Het maakt niet uit wie bij Manchester United op het veld staat. Het is altijd een sterke ploeg. Maar hun record moet er ooit aan gaan en hopelijk kunnen wij daarvoor zorgen."