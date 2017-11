‘Ervaringsdeskundige’ Kuyt hoopt op Anfield: ‘Voor dit soort duels leef je’

Liverpool neemt het zaterdagavond op tegen Chelsea en dat doet de ploeg van Jürgen Klopp met drie punten achterstand op the Blues in de Premier League. Dirk Kuyt, die zes seizoenen actief was op Anfield, verwacht dat het thuispubliek misschien wel van doorslaggevende betekenis kan zijn bij het duel met Chelsea.

"Liverpool geldt op Anfield altijd als de favoriet, het maakt niet uit welke ploeg op bezoek komt", aldus Kuyt op de officiële website van the Reds. "Met alle fans achter de ploeg moeten ze favoriet zijn en moeten ze altijd voor de winst spelen. Liverpool en Chelsea zijn allebei goed, maar vooral Liverpool maakt een ontwikkeling door."

"Ze zijn aan het groeien. Ik ben ervan overtuigd dat Liverpool rond de Kerst veel punten gaat pakken", vervolgt de ex-speler van onder meer FC Utrecht en Feyenoord, die twintig keer tegen Chelsea heeft gespeeld in het shirt van Liverpool. "Naast de derby tegen Everton en de wedstrijd tegen Manchester United is Chelsea waarschijnlijk de grootste rivaal."

"Het was altijd geweldig om tegen Chelsea te spelen. Het gevoel dat je dan scoort en dat soort wedstrijden wint, is geweldig. Voor mij was de meest speciale wedstrijd hier op Anfield in de halve finale van de Champions League, toen we ze versloegen op strafschoppen (2007, red.). Voor dit soort duels leef je als voetballer. Het kan dan eigenlijk niet beter worden."