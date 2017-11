Willian en Hazard blinken uit bij Chelsea; unicum voor Akinfeev

Chelsea heeft zich geplaatst voor de knock-outfase van de Champions League. Het team van Antonio Conte won woensdagavond met 0-4 van Qarabag FK, mede door een vroege rode kaart voor de debutant in het miljardenbal. In Groep A deed CSKA Moskou goede zaken door met 2-0 te winnen van Benfica. De Russen staan nu met negen punten tweede, maar FC Basel komt nog in actie tegen Manchester United.

Qarabag FK - Chelsea 0-4

Qarabag toonde in de beginfase geen angst voor de tegenstander en kwam na een klein kwartier spelen bijna op voorsprong: middenvelder Míchel raakte met een harde knal de lat. Even later konden de plannen van de Azerbeidzjanen de prullenmand in, want aanvoerder Rashad Sadigov haalde Willian neer, kreeg een rode kaart en zag hoe Eden Hazard de daaropvolgende strafschop benutte. Chelsea had hierna weinig meer te duchten van Qarabag: Hazard was na een half uur met een kopbal dicht bij de 0-2, maar bereidde even later alsnog die tweede treffer voor in Baku. Na een hakje van de Belg was het Willian die rustig kon afronden en zo ging Chelsea rusten met een comfortabele voorsprong.

Eden Hazard in zijn laatste zeven wedstrijden voor Chelsea Football Club: ?? 6 goals

??? 2 assists Geplaatst door voetbalzone op woensdag 22 november 2017

Met dat tweede doelpunt was het verzet van Qarabag definitief gebroken. Chelsea nam na de onderbreking gas terug, maar liep in de slotfase nog wel uit naar een ruime overwinning. Cesc Fàbregas nam de 0-3 voor zijn rekening vanaf de strafschopstip nadat Maksim Medvedev een overtreding had begaan op Willian, waarna laatstgenoemde vijf minuten voor tijd zelf de eindstand bepaalde met een fraai afstandsschot. Chelsea is nu zeker van deelname aan de volgende ronde, al is de koppositie in Groep C nog geen zekerheidje.

CSKA Moskou - Benfica 2-0

CSKA begon fel en had na vier minuten eigenlijk al op voorsprong moeten staan toen Vitinho, na afleggen van spits Pontus Wernbloom, naast schoot. Na een klein kwartier was het alsnog raak voor de Russen: Giorgi Schennikov schoot raak na een passje van Bibras Natkho, al had hij daarvoor wel buitenspel gestaan. CSKA bleef in het vervolg van de eerste helft de bovenliggende partij en was na 26 minuten dicht bij de 2-0 toen een volley van Alan Dzagoev stijlvol werd gepareerd door Bruno Varela. Benfica dook slechts één keer serieus op voor het doel van Igor Akinfeev: Jónas mikte met een halve omhaal naast.

In de tweede helft probeerde Benfica wat meer naar voren te spelen, maar Akinfeev hoefde zich nooit overmatig in te spannen en zag hoe het na 56 minuten 2-0 werd. Vitinho nam een voorzet vanaf de rechterkant aan en schoot via Jardel raak. De score had nog hoger op kunnen lopen, maar Bruno Varela redde op een schot van Vitinho en een inzet van Vasily Berezutsky werd geblokt. Akinfeev hield zijn doel schoon en hield zodoende voor het eerst in 43 wedstrijden in de Champions League ‘de nul’. De laatste keer dat hij niet hoefde te vissen, was in november 2006.