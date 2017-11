Feyenoord moet dinsdag oppassen voor Raheem Sterling én hoekschoppen

Het dit seizoen nog ongeslagen Manchester City maakt dinsdagavond jacht op de vijfde zege in de groepsfase van de Champions League. Het team van Josep Guardiola kwam in de eerste vier duels tot twaalf goals en kreeg drie treffers tegen. Feyenoord wacht nog altijd op het eerste punt en heeft een precies omgekeerd doelsaldo: drie treffers voor, twaalf tegen. Opta blikt vooruit op de krachtmeting in het Etihad Stadium, dinsdagavond vanaf 20.45 uur.

O Manchester City was in de eerste groepswedstrijd met 0-4 te sterk voor Feyenoord. Dat was tevens de allereerste officiële ontmoeting tussen de teams.

O Manchester City verloor één van de zes officiële duels met een Nederlandse club: in oktober 2012, tegen Ajax (3-1). Naast de zege op Feyenoord werd tegen FC Twente tweemaal gewonnen (3-2 in september 1978 en 3-2 in november 2008) én eenmaal geremiseerd (1-1, september 1978), en in november 2012 hield Ajax (2-2) stand in Manchester.

O Feyenoord won slechts één van de laatste zeven uitwedstrijden tegen een Engelse club in een Europese competitie: twee remises en vier nederlagen, naast de 0-1 zege op Newcastle United in september 2002.

O Feyenoord kan zich niet meer plaatsen voor de knockout-fase van de Champions League dit seizoen. Het team van Giovanni van Bronckhorst kan echter nog in de Europa League verder gaan; nummer drie Napoli heeft maar drie punten meer.

O Manchester City is een van de slechts drie clubs die dit seizoen alle wedstrijden in de Champions League hebben gewonnen, naast Paris Saint-Germain en Manchester United. Het team van Josep Guardiola is al zeker van de knockout-fase.

O Manchester City verloor slechts een van de laatste elf groepsduels van de Champions League: zeven overwinningen en drie remises. Die nederlaag was in en tegen Barcelona, 4-0 in oktober 2016.

O Feyenoord verloor elk van de laatste zeven Champions League-duels. De Rotterdamse club kwam daarin zelf slechts vijfmaal tot scoren.

O Raheem Sterling is bezig aan zijn beste reeks in de Champions League. Hij kwam in elk van de laatste drie duels (Shakhtar Donetsk 2-0, Napoli 2-1 en Napoli 2-4) tot scoren.

O Geen enkele speler kan dit seizoen in de Champions League aan het aantal assists van Kevin de Bruyne voor Manchester City tippen: drie.

O Geen enkele club maakte dit seizoen in de Champions League meer doelpunten uit een corner dan Manchester City: vijf. Drie van die vijf goals vonden in de eerste groepswedstrijd tegen Feyenoord plaats.