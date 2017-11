Ibrahimovic: ‘Als de mensen wisten hoe erg het was, zouden ze in shock zijn’

Zlatan Ibrahimovic maakte zaterdag zijn rentree nadat hij ruim een halfjaar aan de kant stond met een zware knieblessure. De Zweed revalideerde sneller dan vrijwel iedereen had verwacht, maar stelt toch dat zijn blessure ernstiger was dan Manchester United en hijzelf hebben laten doorschemeren aan de buitenwereld.

“Als mensen wisten wat er echt aan de hand was, zouden ze in shock zijn door het feit dat ik überhaupt nog speel. Het was meer dan de knie, maar ik wil het verder voor me houden. Daarom kies ik er ook voor om er niet over te praten”, vertelt hij in gesprek met The Guardian. “Ik heb niets overhaast in mijn herstel: ik heb er zesenhalve maand uitgelegen. Ik heb het protocol en het schema van dag tot dag gevolgd. Het enige geheim is dat ik hard heb gewerkt. De mensen die dicht bij me staan weten wat ik heb gedaan. Ik heb vijf, zes uur per dag gewerkt.”

Naast Ibrahimovic keerde Paul Pogba in de met 4-1 gewonnen wedstrijd tegen Newcastle United terug van een blessure en de Zweed is blij dat Pogba weer op het veld staat: “Ik kan het hebben over wat Paul toevoegt, enorme kwaliteiten. Het was net alsof hij niet een maand geblesseerd is geweest. Hij voegt zoveel kwaliteit toe, andere kwaliteiten, en ik breng ervaring met me mee en mijn eigen kwaliteit. Ik probeer de jongens zoveel mogelijk te helpen en doe wat ik kan.”

Ibrahimovic tekende in augustus opnieuw een jaarcontract bij the Red Devils en wil nog niet verder vooruitkijken dan het einde van dit seizoen: “Op dit moment ben ik alleen maar dankbaar dat ik weer kan voetballen. Ik weet niet wat de toekomst zal brengen, maar wat gebeurt gebeurt. Ik zit op een leeftijd waarop ik kan kiezen wat ik wil doen. Ik teken niet meer voor vijf of tien jaar. Ik ben gewoon blij dat ik weer kan spelen en kan doen waar ik goed in ben. José Mourinho zei: ‘Doe wat je wil, ik vertrouw je en jij weet wat je moet doen.’ Dus maakte ik me geen zorgen, het contract is slechts papier en ik doe het fysieke werk.”